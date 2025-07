Inscrições para curso de cuidados com saúde vocal do professor estão abertas

Capacitação virtual é oferecida para profissionais efetivos e contratados, que devem se inscrever até 5/8

Foto: Gil Leonardi / Imprensa MG



A voz é um dos principais instrumentos de trabalho dos professores em sala de aula. Pensando na saúde do docente, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) oferece o Curso de Saúde Vocal do Professor, cujo objetivo é orientar os profissionais sobre o uso adequado da voz e dicas de preservação das cordas vocais. As inscrições estão abertas até o dia 5/8 e podem ser realizadas neste link.

O curso faz parte de uma das etapas do Programa de Saúde Vocal do Professor (PSVP), política pública destinada à prevenção das disfonias em professores da rede estadual de ensino, a partir de sua nomeação.

“O Curso de Saúde Vocal destaca-se em importância para os professores da rede estadual na medida em que presta orientações sobre a forma adequada do uso da voz em sala de aula e apresenta técnicas de respiração e priorização da voz, promovendo a conscientização destes profissionais sobre a saúde da voz e estimulando-os a adotarem práticas saudáveis para preservar e aprimorar sua voz”, afirma a assessora da Superintendência de Recursos Humanos da SEE/MG, Denise Pires.

A capacitação é destinada a professores efetivos e contratados, da rede estadual de ensino, e possui carga horária de 20 horas, sendo realizado totalmente online por meio da plataforma da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores da SEE/MG.

O curso será realizado de 7/8 a 6/9. Na conclusão, os participantes emitem o certificado pela plataforma online na unidade Avaliação e Certificação, se apresentarem aproveitamento igual ou superior a 70% no total do curso.

Objetivos do programa

Entre os objetivos do Programa de Saúde Vocal do Professor estão a prevenção de doenças laríngeas e disfonias, além do desenvolvimento de habilidades comunicativas dos docentes da rede estadual de ensino.

Além disso, o programa visa acompanhar a evolução da saúde vocal do professor e contribuir para a satisfação pessoal e profissional do docente da rede estadual de ensino.

Fonte: Agência Minas