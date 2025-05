IMA reforça importância da vacinação de animais contra a raiva, zoonose letal e sem cura

Imunização deve ser declarada na unidade do IMA mais próxima ou pelo Portal do Produtor



Foto: IMA / Divulgação



O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) reforça o chamado para que os criadores intensifiquem a imunização contra a raiva em seus rebanhos.

Letal e sem cura, a raiva é uma zoonose, o que significa que pode ser transmitida ao ser humano , e exige vigilância constante.

“As vacinas podem ser adquiridas nas diversas casas agropecuárias de Minas Gerais cadastradas no IMA”, recomenda a coordenadora do Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros (PNCRH) em Minas Gerais, Daniela Lamas.

A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção. O produtor que perde animais para a doença sofre prejuízos financeiros significativos, além de gerar riscos à saúde pública.

Daniela Lamas também salienta que a vacinação do rebanho deve ser declarada em uma unidade de atendimento do IMA, por meio do preenchimento de formulários específicos, ou de forma virtual, pelo Portal do Produtor.

Essa declaração, de acordo com a coordenadora, é fundamental para que a instituição possa monitorar a cobertura vacinal, identificar áreas de maior vulnerabilidade e direcionar ações de controle com precisão, o que protege o rebanho, a economia e a saúde dos cidadãos na região.

Sintomas

Em caso de suspeita da doença, o produtor deve isolar o animal e comunicar a unidade mais próxima do IMA. A raiva pode se manifestar com sintomas como: dificuldade de engolir parecendo que está engasgando, comportamento apático, salivação excessiva e dificuldade de locomoção.

Medidas de monitoramento e controle

O IMA monitora e desenvolve medidas para prevenir a doença. As ações envolvem controle de morcegos hematófagos, vigilância epidemiológica, orientação técnica a produtores, conscientização da população local e coletas para diagnóstico laboratorial.

No conceito de saúde única, o IMA notifica todos os casos positivos de raiva dos herbívoros para a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). Além disso, ações em conjunto com outros órgãos de defesa sanitária de outros estados ocorrem, para fortalecer e ampliar as áreas de controle da doença.

Sobre a doença

O principal transmissor da raiva para os herbívoros é o morcego hematófago Desmodus rotundus, que se alimenta de sangue. Para controlar essa população, o IMA realiza ações técnicas de captura, estratégia que interrompe a cadeia de transmissão da doença. O instituto também alerta: ao encontrar morcegos caídos ou voando durante o dia, a orientação é não tocar no animal e informar imediatamente o órgão.

Fonte: Agência Minas