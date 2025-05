Governo do Estado realiza formação de professores para ampliar preparo dos estudantes para o Enem

Iniciativa foca no uso da plataforma Enem MG, que oferece recursos personalizados para apoiar o desempenho dos alunos da rede estadual



Foto: SEE-MG / Divulgação



O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), iniciou na quarta-feira (28/5) uma série de formações voltadas a professores da rede estadual, com foco no uso pedagógico da plataforma Enem MG. A iniciativa integra a estratégia do estado para preparar estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025.



“Nosso objetivo é capacitar os professores para que levem a experiência do Enem para dentro da sala de aula. Com isso, o estudante ganha segurança e se prepara melhor para a prova”, destacou o secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga.

A primeira formação foi realizada em Montes Claros, reunindo cerca de 400 servidores das Superintendências Regionais de Ensino (SREs) do macropolo Norte de Minas. Participaram representantes das regionais de Curvelo, Diamantina, Janaúba, Januária, Montes Claros e Pirapora.



Até agosto, mais de 2 mil profissionais devem participar dos encontros presenciais em outras regiões do estado, incluindo os macropolos de Teófilo Otoni, Uberlândia, Juiz de Fora, Metropolitanas, Varginha, Coronel Fabriciano e Unaí.



Prática



Com demonstrações e painéis interativos, os professores e coordenadores pedagógicos do ensino médio acompanharam como o uso da plataforma pode ser potencializado no planejamento pedagógico e no acompanhamento dos estudos, por meio da aplicação de recursos como relatórios individualizados, trilhas de aprendizagem e interpretação dos dados gerados pela ferramenta.



Outra possibilidade apresentada durante a formação foi a integração dos dados da plataforma à rotina escolar e às avaliações próprias das escolas. Essas ações também impactam no dia a dia dos docentes, fortalecendo a organização do trabalho do professor e a personalização do ensino.



“Começamos uma série de intensivos sobre o uso da plataforma, apresentando o material colaborativo, com sugestões de uso, explicações, suporte e incentivando os professores da rede estadual de Minas Gerais a explorarem cada função do Enem MG, para que os alunos tenham ainda mais sucesso no Enem”, comentou o diretor pedagógico da Estudo Play, Erik Anderson.



Ampliação



Em 2025, o Enem MG foi ampliado para todo o ensino médio e para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), beneficiando 700 mil estudantes com ferramentas como aulas ao vivo, materiais didáticos, correção de redação por inteligência artificial (IA), simulados, testes de redação, garantindo mais abrangência na preparação dos estudantes que sonham com o ensino superior.



“O Enem MG é um facilitador para que o aluno chegue aos seus projetos de vida. Os simulados e testes não só preparam, mas também nos possibilitam rever todo o conteúdo que o estudante precisa aprender ao concluir o ensino médio. A formação nos ajuda a conduzir o aluno a usar suas potencialidades, que no futuro será um profissional apto para o mercado de trabalho e sociedade”, pontuou o professor de matemática Edmar Ferreira, da Escola Estadual Antônio Fernandes de Oliveira, na cidade de Veredinha, no Vale do Jequitinhonha.



Minas no Enem



Em 2024 Minas Gerais foi destaque no Enem, conquistando a primeira colocação em redações com notas entre 980 e 1.000 pontos, além de ser o único estado com nota máxima na redação entre as redes públicas de ensino. Os resultados reforçam a atuação qualificada dos professores e o impacto positivo da plataforma Enem MG como ferramenta de apoio à aprendizagem.