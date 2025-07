Governo de Minas publica edital voltado à promoção de atividades físicas para pessoas com deficiência

Interessados em participar do programa Núcleos de Fomento ao Paradesporto podem se inscrever até 11/8



Foto: Associação Mineira do Paradesporto



O Governo de Minas publicou o novo edital do programa Núcleos de Fomento ao Paradesporto (NFP), coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esportes (Subesp). O documento vai selecionar prefeituras e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para execução de projetos esportivos voltados a pessoas com deficiência.

Neste ano, serão 25 vagas ofertadas, sete a mais em relação ao ano passado, com recursos de até R$ 100 mil por proposta, para aquisição de materiais esportivos e/ou contratação de serviços. Os interessados devem se inscrever até 11/8 (segunda-feira), via processo no SEI-MG (Sistema Eletrônico de Informações).

A secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Alê Portela, destaca a importância do investimento no paradesporto.

“O programa Núcleos de Fomento ao Paradesporto é mais uma forma do Governo de Minas incentivar a prática de atividades físicas para todos. O esporte e o lazer são grandes ferramentas de inclusão, e investir no paradesporto contribui diretamente para o desenvolvimento social no Estado”, afirma Alê Portela.

Critérios de participação

Os interessados podem enviar mais de um projeto, mas apenas o último será considerado para o edital. A proposta deve incluir atendimento mínimo de 35 pessoas com deficiência, aulas semanais com duração mínima de 50 minutos, cronograma com avaliações físicas e pesquisa de satisfação, modalidades compatíveis com a realidade local e estrutura e equipe mínima (educador físico e coordenador).

Vale ressaltar que os recursos não podem ser usados para obras, aluguel, alimentação, viagens, publicidade institucional, premiações em dinheiro, entre outras despesas descritas no edital.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: diepr.paradesporto@social.mg.gov.br ou pelos telefones: (31) 3915-4616 / 3915-4642

Fonte: Agência Minas