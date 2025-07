Governo de Minas promove trilha de desenvolvimento para lideranças femininas

Ação “Mulheres que Transformam” faz parte do programa Transforma Minas, da Seplag-MG, e busca promover a diversidade de gênero em cargos de liderança do Estado



Foto: Seplag / Divulgação



A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) lançou, por meio do programa Transforma Minas, a Trilha de Desenvolvimento “Mulheres que Transformam”, direcionada para mulheres em cargos de liderança do Poder Executivo Estadual. O primeiro encontro foi realizado nessa terça-feira (8/7), na Cidade Administrativa, com o objetivo de fortalecer o protagonismo feminino.

Para essa primeira edição da trilha, foram disponibilizadas 40 vagas e recebidas 113 inscrições. Das 40 gestoras selecionadas, 65% são mulheres negras. A iniciativa busca promover a diversidade de gênero e criar um espaço seguro de aprendizado, colaboração e crescimento pessoal e profissional. Além de fortalecer a rede de lideranças femininas no Governo, a trilha possibilita reflexões sobre os desafios e oferece ambientes de escuta e desenvolvimento de competências.

“Queremos reforçar nosso compromisso com a diversidade no estado e dar a essas mulheres mais possibilidades de se fortalecerem, desenvolverem seu perfil técnico, seus conhecimentos, para que elas possam contribuir nas várias frentes do Governo de Minas”, ressalta a subsecretária de Gestão de Pessoas da Seplag-MG, Helga Almeida.

A assessora de Políticas para Lideranças da Seplag-MG, Luciana Custódio, explica que a trilha compõe a frente Desenvolvimento e Desempenho do Transforma Minas. “E no caso desse trabalho específico para mulheres, principalmente para lideranças negras, é porque acreditamos na importância e na potência desse local de troca, de discussão, de aprendizado”, aponta.

Seleção

A seleção de mulheres que ocupam cargos de liderança em unidades formais da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Governo de Minas, para participação na trilha, priorizou: mulheres negras (critério com maior peso); lideranças do 1º e 2º nível hierárquico; participantes do Programas Desenvolvimento de Lideranças (PDL) – Subsecretários, Superintendentes, Regionais e RH; e mulheres selecionadas para os seus cargos por processos do Transforma Minas.

“É uma atividade muito importante para podermos aprimorar o exercício da nossa gestão. Eu, como mulher preta, me sinto representada e acho que essas discussões e aprendizados vão agregar muito para mim. Estou muito grata por ter sido selecionada e por estar participando com essas mulheres maravilhosas e aprendendo um pouco mais”, afirma Mariana Alves, diretora de Políticas de Proteção e Reparação dos Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese-MG).

Primeiro encontro

A atividade que abriu o projeto foi uma Roda de Conversa com a executiva em Gestão Estratégica de Pessoas Ellen Souza, que tem mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento organizacional, cultura e liderança nos setores público e privado. As participantes também foram agraciadas com o livro “O feminismo é para todo mundo” da autora e teórica Bell Hooks.

“Nós escolhemos uma obra leve, de fácil compreensão e que traz essa visão de que nem homens nem mulheres sejam tratados de maneira diferente. O foco aqui hoje foi fortalecer a conexão entre elas, para que se sintam à vontade para falar das dificuldades que elas enfrentam como lideranças femininas. E isso reflete no empoderamento para elas enfrentarem seus dilemas enquanto mulheres”, destaca Ellen.

O próximo encontro será realizado no dia 29/10 no Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha). Será uma Imersão com a especialista em design comportamental e facilitação de grupos, Fernanda Rodrigues.

Fonte: Agência Minas