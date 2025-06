Governo de Minas promove feirão de empregos com 8 mil vagas disponíveis

Iniciativa da Sedese conta com oportunidades em diversas áreas de atuação, além de outros serviços de apoio ao trabalhador



Foto: Armando Jr. / Sedese



Na próxima terça-feira (10/6), quem está em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho poderá participar de mais uma edição do Feirão de Empregos promovido pelo Governo de Minas. Com 8 mil vagas abertas, o evento será realizado das 9h às 16h, no Centro de Referência das Juventudes (CRJ), em Belo Horizonte, sob coordenação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese).

Nesta edição, o número de oportunidades mais que dobrou em relação ao feirão anterior. Ao todo, 70 empresas estarão reunidas em um só local, oferecendo vagas nos setores de comércio, serviços, construção civil e indústria, incluindo oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência. Para se candidatar, é necessário levar documento de identificação e currículo impresso.

A secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Alê Portela, destaca a iniciativa. “Nosso objetivo é garantir que os trabalhadores do estado tenham acesso às oportunidades e estejam inseridos no mercado. Minas tem gerado cada vez mais empregos, e, com o feirão, vamos aproximar as pessoas das vagas disponíveis”, afirma a secretária Alê Portela.

Atendimento completo com serviços gratuitos

Além de facilitar o contato entre o trabalhador e as empresas, o Feirão de Empregos também vai contar com outros serviços de apoio totalmente gratuitos.

A partir do programa Minas Forma, do Governo de Minas, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac Minas), serão oferecidas diversas oportunidades de qualificação, com rodas de conversa e encaminhamento para cursos profissionalizantes.

Os trabalhadores também vão receber atendimento completo do Sistema Nacional de Emprego (Sine), tirando dúvidas relacionadas ao cadastro, ao seguro-desemprego e a Carteira de Trabalho Digital.

Um varal solidário feminino, com doação de roupas para entrevistas, também vai estar disponível no local. Além disso, o Sistema Divina Providência vai oferecer corte de cabelo para os trabalhadores.

Durante o feirão, a Sedese oferece ainda a emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea).

Mais oportunidades

Durante a primeira edição do Feirão de Empregos, realizada em junho do ano passado, foram disponibilizadas 3.600 vagas, e 1.200 trabalhadores foram encaminhados para postos de emprego condizentes com o perfil e currículo.

Para este ano, a expectativa é que 1.500 pessoas participem do evento e sejam conectadas às 8 mil vagas, representando um importante aumento no número de oportunidades.

Parcerias

Para a edição deste ano, a Sedese conta com a parceria da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), do Senac Minas, da Agência de Desenvolvimento Econômico e Social dos Inconfidentes e Alto Paraopeba (Adesiap) e do Sistema Divina Providência.

Fonte: Agência Minas