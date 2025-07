Governo de Minas passa a oferecer 51 serviços de trânsito na UAI Sarzedo

Atendimentos relacionados a veículos e habilitação no município passam a ser feitos exclusivamente na unidade a partir desta terça-feira (1/7)

Foto: Seplag / Divulgação



O Governo de Minas incrementa o atendimento na Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que, a partir desta terça-feira (1/7), passa a realizar 51 serviços de trânsito ao público. Agora, todos os atendimentos relacionados a veículos e a habilitação no município serão feitos exclusivamente na UAI, coordenada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).



A medida é resultado da incorporação das atividades da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) do município à estrutura da UAI, que fica no centro da cidade, com um ambiente estruturado para oferecer mais comodidade e eficiência à população local.



“A integração dos atendimentos de trânsito à UAI Sarzedo reforça o compromisso do Governo de Minas com a qualificação dos serviços públicos. Estamos proporcionando mais conforto à população, com uma estrutura adequada e processos mais ágeis”, destaca a diretora Central de Gestão das UAIs, Marina Kleinhappel.



Os atendimentos serão realizados com agendamento prévio, feito gratuitamente nos canais oficiais do Governo de Minas: Portal MG (www.mg.gov.br), aplicativo MG App, totem de autoatendimento instalado na própria unidade ou no portal da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET-MG).



Morador de Sarzedo, Eduardo Ramalho aprovou a mudança. “É um ganho para a gente ter mais acesso a esses serviços, trazendo tudo para um só lugar, onde tem um agendamento específico e mais comodidade”, diz.



A diretora de Gestão do Atendimento da CET-MG, Lohayne Santos, reforça que muitos serviços de trânsito também são oferecidos digitalmente. “O Governo de Minas tem investido também na digitalização desses serviços, que podem ser acessados facilmente pelos canais oficiais. Nosso objetivo é ampliar o acesso da população a políticas públicas essenciais”, explica.



Serviços disponíveis



Principais serviços de habilitação disponíveis na unidade:

♦ Inscrição para a primeira habilitação;

♦ Marcação e realização de provas;

♦ Renovação, desbloqueio e emissão de segunda via da CNH;

♦ Solicitação da CNH definitiva;

♦ Cadastro biométrico;

♦ Adição e mudança de categoria.



Na área de veículos, destacam-se:

♦ Primeiro emplacamento;

♦ Transferência de propriedade;

♦ Emissão de segunda via do Certificado de Registro de Veículo (CRV);

♦ Baixa de registro;

♦ Autorização para laudo do Inmetro;

♦ Comunicação e cancelamento de venda, entre outros procedimentos de regularização veicular.

Fonte: Agência minas