Governo de Minas lança programa Leite para a Primeira Infância para garantir alimento essencial a crianças de até 6 anos

O parque multissensorial já está em funcionamento, beneficiando a população com atendimento especializado.

Foto:Gil Leonardi / Imprensa MG

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, vistoriou a sala multissensorial da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, nesta quinta-feira (3/4), instalada como parte do Programa Mineiro de Acessibilidade, Inclusão e Saúde (Promais), do governo de Minas.

Com um aporte de R$ 9,3 milhões, o Promais viabilizou a instalação de parques multissensoriais nos 31 Centros Especializados em Reabilitação (CERs) do estado, entre eles o CER II de Teófilo Otoni, vinculado à Apae do município, que recebeu o repasse estadual de R$ 300 mil para investimento na ampliação e melhoria dos serviços.

As salas multissensoriais são ambientes especialmente projetados para promover a reabilitação sensorial, cognitiva e motora de forma lúdica e terapêutica, proporcionando estímulos fundamentais para o desenvolvimento de pessoas com deficiência, doenças raras e Transtorno do Espectro Autista (TEA). Cada parque é equipado com recursos modernos e adaptados às necessidades específicas dos usuários.

Para as famílias atendidas, os resultados já são perceptíveis, como revela Rosana Cristina Cassemiro, que celebra o papel da estrutura da Apae de Varginha na evolução do filho Miguel, de 4 anos.

“Desde os 2 anos, ele foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista e, hoje, essa sala multissensorial ajuda muito no seu desenvolvimento. Ele melhorou o comportamento e a autonomia. Estamos muito satisfeitos”, conta.

Com essa iniciativa, Minas Gerais se consolida como referência no atendimento especializado a crianças com TEA, promovendo o desenvolvimento e a qualidade de vida para milhares de famílias em todo o estado.

Fonte: Agência Brasil