Governo de Minas inaugura unidades da Polícia Civil para repressão a crimes rurais no Sul do estado

Instalação de delegacia em Varginha e de núcleo especializado em Três Pontas reforçam medidas de segurança no campo

Foto: Dirceu Aurélio / Imprensa MG



Instalação de delegacia em Varginha e de núcleo especializado em Três Pontas reforçam medidas de segurança no campo

O Governo de Minas Gerais instaurou duas novas estruturas da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) voltadas para o combate à criminalidade no campo, atendendo nove cidades do Sul do estado.

O governador Romeu Zema inaugurou, nesta sexta-feira (11/7), a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais de Varginha, que atuará no município e nas cidades de Boa Esperança, Elói Mendes, Guapé, Carmo da Cachoeira, Ilicínea e Coqueiral.

“O agro, que é líder em crescimento em Minas, merece todo nosso apoio e, com a valorização de diversos produtos agrícolas, em especial o café, temos visto a criminalidade aumentar em algumas regiões. Por isso, estamos adotando ações para melhorar a segurança para quem produz no campo”, afirmou Romeu Zema.

A Polícia Civil também inaugurou o Núcleo Especializado de Repressão a Crimes Rurais de Três Pontas, com jurisdição na cidade e em Santana do Coqueiral. A nova delegacia e o novo núcleo reforçarão o trabalho de investigação de delitos patrimoniais relacionados à atividade rural no Sul de Minas. Apesar da divisão territorial para fins de organização dos procedimentos policiais, a cooperação entre as unidades é mútua, alcançando uma população estimada de mais de 310 mil habitantes.

“Os nossos índices de criminalidade neste ano estão extremamente satisfatórios, temos tido melhorias em quase todos eles, o que demonstra que o trabalho das nossas polícias tem sido efetivo e tem trazido bons resultados para a vida dos mineiros”, destacou o governador de Minas.

Campo Seguro

Conforme previsto em resolução, as delegacias rurais atuam na apuração de furto e roubo de gado, bem como de outros crimes que tenham por objeto insumos e maquinários agrícolas. Com as sedes inauguradas, Minas Gerais soma 13 Delegacias Especializadas de Repressão a Crimes Rurais e um Núcleo Especializado. A primeira dessas unidades foi instalada em Belo Horizonte, em 2021. As outras delegacias estão localizadas em Uberlândia, Patrocínio, Araxá, Uberaba, Frutal, Passos, São Sebastião do Paraíso, Alfenas, Guaxupé, Poços de Caldas e Campo Belo.

“É mais um passo importante dentro do programa Campo Seguro, para implementação de medidas efetivas de repressão a crimes rurais. Com isso, nós temos mais uma vez a articulação de uma rede de inteligência integrada e podemos potencializar, cada vez mais, a proteção ao homem do campo e a segurança dos mineiros”, pontuou a chefe da Polícia Civil, delegada-geral Letícia Gambogi.

O projeto Campo Seguro da Polícia Civil foi lançado em fevereiro de deste ano, com foco na repressão qualificada de crimes patrimoniais relacionados com a atividade rural. Além do modelo de atuação integrada entre as delegacias responsáveis pela investigação dos delitos, sobretudo as especializadas, a iniciativa também envolve as Agências de Inteligência Policial.

Dirceu Aurélio / Imprensa MG

Outro eixo do projeto é a maior proximidade com o produtor rural, entidades e órgãos ligados a esse setor, bem como as instituições dos sistemas de segurança e justiça, criando uma rede colaborativa.

“O agro tem feito a diferença em Minas Gerais, tem se tornado uma das principais forças da nossa economia, e não é por acaso”, analisa o o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa), Thales Fernandes, ao atribuir o bom momento do setor à atuação das Forças de Segurança.

“A segurança pública hoje é coroada com esse trabalho fantástico que nós temos da Polícia Civil, caminhando para 14 unidades especializadas, que estão fazendo um trabalho realmente diferente. Se o crime está se especializando, nós estamos nos especializando muito mais”, ressaltou Thales Fernandes.

Estruturas

Os espaços da delegacia e do núcleo especializados foram adaptados de sedes já existentes da Polícia Civil — a Delegacia Regional em Varginha e a Delegacia de Polícia em Três Pontas —, agora com salas direcionadas às atividades de polícia judiciária e para recebimento de produtores rurais.

Em Varginha, a viabilidade de estruturação da delegacia especializada contou com a parceria da Prefeitura Municipal, do Sindicato Rural, da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg) e da iniciativa privada. Para o núcleo de Três Pontas, foram utilizados recursos de emenda parlamentar para a aquisição de mobiliário e itens de informática, entre outros materiais.

Foto: Agência Minas