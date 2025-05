Governo de Minas fortalece integração em Encontro do Programa de Desenvolvimento de Lideranças com foco na prestação de serviços

Ação voltada a subsecretários e superintendentes, com participação do governador, abordou pactuação de objetivos e intersetorialidade entre instituições governamentais



Foto: Gil Leonardi / Imprensa MG



O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) e da Fundação João Pinheiro (FJP), realizou, nesta quarta-feira (14/5), o Encontro de Rede dos Subsecretários do Programa de Desenvolvimento de Lideranças (PDL). A iniciativa faz parte do Programa Transforma Minas e busca fortalecer a atuação integrada das lideranças do Governo.

O governador Romeu Zema falou sobre Intersetoraliedade na Gestão Pública, incentivando a cooperação entre diferentes áreas para potencializar a entrega de políticas públicas.

“O Transforma Minas visa selecionar os melhores profissionais, a qualificá-los para que a gestão pública tenha pessoas mais bem preparadas. Esse tipo de treinamento, de entrosamento, integração tem uma importância muito relevante no sentido de reduzir ou eliminar as muralhas que sempre ocorrem entre departamentos, secretarias, fazendo com que as decisões sejam melhores executadas, com isso o resultado acaba melhorando”, afirmou o governador Romeu Zema.

Durante o encontro, o governador, a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Silvia Listgarten, e os participantes do PDL também assinaram o Plano de Entregas do programa.

“Os espaços do PDL são lugares de troca e reflexão. Temos aqui uma sala tão rica, com tantos talentos, é uma grande oportunidade de reforçar a nossa rede. Trabalhar o desenvolvimento de lideranças não é algo trivial, principalmente quando falamos de gestores que atuam em contextos e temáticos tão diversos entre si”, disse a secretária.

“O desafio hoje e durante toda a trajetória do programa é compor uma rede ativa, e motivar nossos liderados em busca de entregas cada vez mais eficientes”, ressaltou Silvia Listgarten.

O Plano de Entregas é um alinhamento entre as lideranças e o Governo de Minas, em que são pactuados três objetivos estratégicos prioritários para serem alcançados ao longo do ciclo do programa. As propostas sugeridas no plano devem ser mensuráveis e diretamente ligadas à agenda de resultados do Governo.

Após a assinatura, foi realizada uma dinâmica de experiência com a professora e consultora Raiana Lira, que apresentou na prática a atuação do Estado na perspectiva da intersetorialidade e da gestão orçamentária. Por meio da simulação de situações reais, a consultora buscou sensibilizar os participantes sobre a importância da articulação entre diferentes áreas e setores governamentais para a construção de soluções integradas e efetivas para os desafios públicos.

Na última terça-feira (13/5), também foi realizado o encontro PDL Superintendentes, com a participação de 60 lideranças de 3º nível e a mesma palestra com a consultora Raiana.

PDL

O PDL tem como objetivo aprimorar as habilidades de gestão e liderança dos gestores e promover o alinhamento estratégico com as demandas da sociedade. O programa também busca desenvolver a capacidade de articular ações e trabalhar em rede para o alcance de resultados mais eficientes.

Transforma Minas

Coordenado pela Seplag-MG, o Transforma Minas consolidou-se como uma das principais políticas do Governo do Estado na área de gestão de pessoas. Por meio do programa, mais de 500 profissionais já foram selecionados para cargos estratégicos de liderança no governo estadual, entre subsecretários, superintendentes, diretores e outros cargos de diversos órgãos e instituições.

Fonte: Agência Minas