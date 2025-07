Governo de Minas entrega notebooks a jovens rurais para fortalecer a gestão nas propriedades

Ação beneficia participantes do programa Futuro no Campo, nas áreas de café e leite



Foto: Emater-MG / Divulgação



O Governo de Minas, por meio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) iniciou a entrega de notebooks a 121 jovens participantes do programa Futuro no Campo, em diversas regiões do estado. O objetivo da iniciativa é incentivar a sucessão familiar no meio rural, com capacitação, assistência técnica e ferramentas de gestão.



Os beneficiados com os notebooks fazem parte dos projetos Jovens do Café e Jovens do Leite, duas frentes de trabalho do Futuro no Campo. Os equipamentos entregues serão utilizados para a organização e controle das atividades nas propriedades, por meio de planilhas e sistemas de gestão específicos para as cadeias do leite e do café.



Além disso, os notebooks permitem o acesso a plataformas de ensino e a conteúdos técnicos, essenciais para que os jovens coloquem em prática os conhecimentos adquiridos durante o programa.



Antes da entrega dos notebooks, os jovens passam por uma capacitação on-line, com carga horária de quatro horas e por treinamentos presenciais, com 16 horas de duração, em temas relacionados à cafeicultura e à bovinocultura de leite. Os cursos foram elaborados por especialistas da Emater-MG e aplicados com apoio dos técnicos locais.



Segundo a coordenadora estadual do programa, Luziane Dias de Oliveira, o fornecimento dos notebooks garante as condições para que os jovens possam empreender, aumentar a renda familiar e permanecer no meio rural com perspectivas de futuro.



“São jovens cujas famílias têm a atividade da cafeicultura ou da bovinocultura de leite já estabelecidas. Eles poderão fazer toda a gestão com as ferramentas e planilhas oferecidas pela Emater-MG, além do acompanhamento técnico”, explica.





Sucessão na queijaria



O jovem Mateus Correia Queiroz, de 17 anos, mora com os pais em uma propriedade de Materlândia, no Vale do Rio Doce. Ele é o mais novo entre cinco irmãos e foi selecionado pelo Futuro no Campo na área de pecuária leiteira. Mateus e os irmãos ajudam o pai no trabalho diário da Queijaria Queiroz e Filhos.



Agora, com um notebook em mãos, Mateus afirma que vai ser mais fácil contribuir com os negócios da família.



“Eu tinha apenas o celular para assistir às aulas, era mais complicado. Com o computador que eu recebi agora, consigo ter maior flexibilidade para estudar e pesquisar coisas novas. E, principalmente, trabalhar na gestão da propriedade para ajudar meus irmãos e meu pai a seguir adiante na roça”, declara.



Outras atividades



A chamada pública do programa Futuro no Campo recebeu mais de 1,4 inscrições. Foram selecionados 506 jovens entre 16 e 29 anos, em todas as regiões de Minas Gerais, de famílias atendidas pela Emater-MG. O programa é composto por três projetos principais: Jovens do Café, Jovens do Leite e Jovem Empreendedor Rural, com ações práticas em avicultura de postura, apicultura, fruticultura e olericultura.



Para os jovens que integram o projeto Jovem Empreendedor Rural, os kits de fomento começam a ser entregues em breve. Eles incluem itens como ração, ferramentas, sementes, mudas, colmeias e sistemas de irrigação, conforme a cadeia produtiva escolhida por cada participante.



O investimento inicial no Futuro no Campo foi de R$ 1,9 milhão, com recursos próprios da Emater-MG. A expectativa é que o programa seja ampliado com o apoio de parcerias públicas e privadas.

Fonte: Agência Minas