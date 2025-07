Governo de Minas e Sebrae ampliam formação empreendedora para 6 mil jovens da rede estadual

Curso técnico em Administração será oferecido em 170 escolas estaduais de 129 municípios, com foco em empreendedorismo e inserção no mercado de trabalho



Foto: SEE / Divulgação



O Governo de Minas, em parceria com o Sebrae Minas, está ampliando o acesso à educação empreendedora para estudantes e egressos do ensino médio da rede estadual. A partir do próximo semestre letivo, 170 escolas públicas em 129 municípios mineiros vão oferecer o Curso Técnico em Administração com a metodologia do Núcleo de Empreendedorismo Juvenil (NEJ). Ao todo, cerca de 6 mil vagas estão disponíveis.

Fruto da articulação entre a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) e o Sebrae, o projeto busca despertar o espírito empreendedor e desenvolver competências fundamentais para o mundo do trabalho e para a vida em sociedade. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas diretamente nas escolas. A lista completa das escolas participantes está disponível neste link.

Após os resultados positivos do projeto-piloto, o curso técnico com metodologia NEJ será expandido para um número expressivo de escolas da rede estadual, consolidando-se como mais uma estratégia do Governo de Minas para fortalecer a Educação Profissional e Tecnológica em todo o estado.

“Essa expansão representa um importante passo na valorização dos jovens mineiros, que terão acesso a uma formação completa, com teoria e prática voltadas ao empreendedorismo. Estamos formando uma nova geração de protagonistas sociais e profissionais”, afirma o secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga.

Educação para transformar vidas

Criado em 2010, o Núcleo de Empreendedorismo Juvenil já formou mais de 4,2 mil estudantes nos estados de Minas Gerais, Bahia, Paraná e no Distrito Federal. Atualmente, há turmas em andamento em municípios como Belo Horizonte, Contagem, Uberaba, Itabira, Patos de Minas, entre outros.

O curso tem duração de um ano e é direcionado a estudantes e egressos do ensino médio da rede pública. A proposta pedagógica é baseada em uma metodologia inovadora da Escola do Sebrae, com foco em projetos, integração entre teoria e prática e desenvolvimento de competências como autonomia, protagonismo, consciência social e gestão.

“Estamos unindo forças com parceiros que acreditam na educação empreendedora como um dos principais mecanismos de transformação social”, destaca o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva.

Resultados que fazem a diferença

A metodologia do NEJ tem promovido mudanças significativas na trajetória dos jovens participantes. De acordo com dados do Sebrae, 64% dos estudantes formados ingressam no mercado de trabalho, enquanto 58% seguem estudando após a conclusão do curso. Além disso, 94% relatam que a formação teve alto impacto em sua vida pessoal e 88% apontam transformações positivas em sua vida profissional.

Com a ampliação do projeto, o Governo de Minas e o Sebrae reafirmam o compromisso com uma educação pública de qualidade, conectada às demandas do século 21 e com foco no desenvolvimento integral dos estudantes mineiros.

Fonte: Agência Minas