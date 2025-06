Governo de Minas apresenta próximos investimentos em transportes e logística

Plano prevê mais de 480 ações de curto prazo em rodovias, ferrovias, aeroportos, dutos e hidrovias



Foto: Francielle Cota / Seinfra



O Governo de Minas apresentou, nesta quinta-feira (12/6), os próximos investimentos prioritários que serão realizados no setor de transportes e logística em todo o estado. As ações foram definidas a partir do Plano Estadual de Logística e Transportes de Minas Gerais (Pelt-MG) de curto prazo, focando na resolução de problemas atualmente existentes.

Coordenado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), em conjunto com a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), o plano tem como objetivo aprimorar a infraestrutura logística mineira e impulsionar o desenvolvimento regional de forma estratégica e integrada.

“O Brasil hoje possui a maior carteira de projetos de investimentos do mundo. E dentro desse contexto, Minas Gerais será o epicentro do investimento em infraestrutura do país nos próximos anos. Então, ter essa clareza de planejamento com o Pelt-MG é fundamental para podermos avançar e seguir sendo referência em infraestrutura”, enfatizou o secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, Pedro Bruno.

A carteira de projetos do Pelt-MG contempla mais de 480 empreendimentos, que reúnem cerca de 4.582 obras. Entre os destaques estão mais de 400 ações rodoviárias, incluindo o lote de concessão da Zona da Mata, um dos cinco maiores investimentos previstos no setor. O volume total de investimentos, entre públicos e privados, soma R$ 513 bilhões.

O plano também contempla 17 intervenções ferroviárias, 13 projetos dutoviários, 12 iniciativas aeroportuárias e duas ações hidroviárias. Vários desses empreendimentos já estão contratados ou em processo de execução, enquanto outros necessitam de ações governamentais do Estado ou alinhamento junto ao Governo Federal para desenvolvimento. O documento completo está disponível neste link.

“O negócio da Codemge é fazer Minas crescer. Em linha com essa missão, o Pelt-MG representa uma estratégia organizada de desenvolvimento, que busca integrar todas as regiões do Estado e garantir oportunidades para a população, fomentando cadeias produtivas regionais, atraindo novos negócios e promovendo inclusão por meio da mobilidade interurbana”, afirma a diretora-presidente da Codemge, Luísa Barreto.

O diretor de Concessões e Parcerias da Companhia, Gabriel Fajardo, destaca que as ações resultantes do plano se dividem em carteiras de empreendimentos como as de concessões de infraestrutura junto à iniciativa privada e as de obras públicas, além de projetos com alinhamento interinstitucional e intergovernamental para sua concretização, como no caso das ferrovias e aeroportos. “O foco do Pelt-MG está na melhoria da conectividade, na redução de custos logísticos e no aumento da competitividade do Estado”, salienta.

Inovação

Minas Gerais é pioneira na utilização do Five Case Model (5CM), metodologia desenvolvida pelo Tesouro Britânico e adotada para embasar a seleção e priorização dos empreendimentos. É a primeira vez que esse é aplicado como uma ferramenta de planejamento de carteiras de investimentos no Brasil, conferindo mais rigor técnico, visão de longo prazo e transparência às decisões de investimento.

Além disso, coloca o Estado nos mesmos caminhos que países mais desenvolvidos tomam suas decisões sobre investimentos, baseando a alocação dos recursos em critérios técnicos e com potencial de melhores efeitos para a população.

Sobre o Pelt-MG

O Plano Estadual de Logística e Transportes foi construído a partir de uma série de encontros realizados em diferentes regiões do estado, com o objetivo de desenvolver políticas públicas voltadas para a área de transportes.

O documento técnico apresenta a visão estratégica do Governo de Minas, com cenários, avaliações e recomendações de curto prazo para empreendimentos e iniciativas voltadas ao transporte de bens e pessoas por rodovias, ferrovias, aeroportos, dutos e vias navegáveis.

Baseado nas melhores práticas nacionais e internacionais de planejamento, o Pelt-MG proporciona maior previsibilidade na aplicação de recursos públicos e privados, o que reforça a segurança para investidores e contribui para a viabilidade de novas obras em todo o estado.

Foto: Agência Minas