Governo de Minas anuncia aquisição de 32 mil Chromebooks para escolas de Ensino Médio em Tempo Integral

Equipamentos serão usados dentro das unidades para fortalecer práticas pedagógicas inovadoras e ampliar o acesso à cultura digital

Foto: Cristiano Machado / Imprensa MG



O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, anunciou, nesta quinta-feira (10/7), durante solenidade realizada na Escola Estadual Maria Floripes Nascimento Alves, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), a aquisição de 32 mil Chromebooks, que serão utilizados por estudantes de escolas do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) em todo o estado.



A entrega dos equipamentos marca mais um passo do Governo de Minas para ampliar o acesso à tecnologia e modernizar o ensino na educação estadual, que conta também com uma plataforma educacional exclusiva elaborada pelo Google.



Os equipamentos, adquiridos com investimento de R$ 57 milhões em recursos do Programa Escola em Tempo Integral, serão usados em atividades dentro das unidades escolares.



A iniciativa tem como objetivo promover a cultura digital, enriquecer a formação dos estudantes e apoiar práticas pedagógicas mais inovadoras e colaborativas.



O vice-governador Mateus Simões ressaltou a importância do programa, que vai equipar as escolas com tecnologia, melhorando a qualidade da educação e a preparação dos alunos para o mercado de trabalho. “Só neste programa da aquisição dos Chromebooks, nós estamos adquirindo 32 mil equipamentos, que são suficientes para cobrirmos quase a totalidade do nosso ensino em tempo integral profissionalizado”, disse.

“A decisão do Governo de Minas é garantir que em cada uma das escolas, seja aqui, na Região Metropolitana, seja no Vale do Jequitinhonha, possa ser fornecida a melhor solução pedagógica disponível e a tecnologia mais atualizada para que os nossos alunos possam ser os melhores e com condições de, assim, mudar a vida deles e das suas famílias”, destacou o vice-governador.

Ao todo, serão contempladas 1.097 escolas estaduais que oferecem o modelo EMTI. Os dispositivos escolhidos são Chromebooks, modelo amplamente utilizado em instituições de ensino no Brasil e no mundo, reconhecido por sua eficiência, segurança e acessibilidade.



Inclusão digital e inovação pedagógica



Os computadores contam com o sistema operacional ChromeOS, que oferece armazenamento em nuvem e proteção contra ameaças virtuais, por meio do recurso Sandbox.



Os equipamentos também incluem recursos de acessibilidade, como lupa, alto contraste e leitor de tela (ChromeVox), garantindo uma experiência inclusiva para todos os estudantes.



Cada aparelho será configurado com acesso individualizado por meio do e-mail corporativo dos alunos, o que permitirá a criação de ambientes personalizados e seguros, com acesso às plataformas educacionais e às ferramentas do Google Workspace for Education — como Google Docs, Sheets, Meet e outras soluções que favorecem o aprendizado colaborativo.

“A aquisição dos Chromebooks representa mais um passo concreto na construção de uma escola pública conectada com o presente e preparada para o futuro. Estamos fortalecendo a cultura digital e dando aos nossos estudantes as ferramentas necessárias para aprender, criar e se desenvolver em um mundo cada vez mais tecnológico”, destaca a secretária de Estado Adjunta da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), Fernanda Neves.





Tecnologia a serviço da aprendizagem



A entrega dos Chromebooks reforça a estratégia do Governo de Minas, por meio da SEE/MG, de equipar a rede estadual com soluções tecnológicas que melhorem o cotidiano escolar de alunos, professores e gestores.



A chegada dos equipamentos é aguardada com muita ansiedade pelos alunos da rede estadual de ensino, uma vez que irá proporcionar uma melhora das condições de estudo.

“Receber o computador é muito importante, principalmente nos meus estudos, porque vai facilitar muito acessar a plataforma de aulas disponibilizadas pelo governo, ver a nota da redação e assistir as vídeos-aulas. Acredito que vai ajudar bastante todos os alunos da escola”, comemorou a estudante Rayca Karoline.

Rayka cursa o segundo ano do ensino médio na Escola Estadual Maria Floripes Nascimento Alves, uma das instituições contempladas pelo programa.



Em 2023, o Estado distribuiu 65 mil notebooks para professores e especialistas do ensino médio, com um investimento de R$ 123,3 milhões. Já em fevereiro deste ano, mais de 3 mil diretores de escolas receberam Chromebooks para apoiar a gestão pedagógica e administrativa das unidades.



Modernização e equidade



No mesmo mês, a plataforma educacional Google Workspace for Education Plus passou a estar disponível. Com investimento de R$ 30,6 milhões, a parceria beneficia cerca de 245 mil servidores e mais de 1,36 milhão de estudantes matriculados nos anos finais do ensino fundamental, ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).



A plataforma oferece uma variedade de ferramentas tecnológicas avançadas que transformam o aprendizado digital, promovendo um ambiente colaborativo onde estudantes e professores podem interagir de forma mais eficaz. Além disso, com recursos de inteligência artificial, a plataforma fornece dados e informações que enriquecem o processo de ensino-aprendizagem.



Além da parceria com o Google, o Governo de Minas já investiu quase R$ 460 milhões na renovação do parque tecnológico das escolas. Foram entregues mais de 79 mil desktops, 5 mil notebooks e mais de 11 mil pontos de wi-fi já foram instalados.

Fonte: Agência Minas