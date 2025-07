Está no ar o PDF gratuito do livro “Tempero Mineiro: As melhores receitas e prosas da cozinha mineira com André Yuki”

Foto: Varginha cultural

Na noite da última quinta-feira (3), o presidente da Abrasel no Sul de Minas, SEHAV e ACIV, André Yuki, participou da 8ª Feira Literária de Varginha (FLIV), no Theatro Capitólio.

A diretora executiva da Abrasel, Ana Luísa Alves, entregou um exemplar do livro “Tempero Mineiro: As melhores receitas e prosas da cozinha mineira com André Yuki”, ao jornalista Marcelo Canellas, que palestrou no evento.

De acordo com André, o livro nasceu com o propósito de valorizar a cultura, a gastronomia e as histórias que aquecem não só o fogão, mas também o coração de quem vive ou visita Minas Gerais. “Depois do lançamento oficial e da honra de participar da FLIV, acredito que nada mais justo do que tornar esse conteúdo acessível a todos. Por isso, estou disponibilizando o PDF gratuitamente, para que mais pessoas possam saborear essas receitas e prosas que tanto representam o nosso jeitinho mineiro de ser. Boa leitura e bom apetite”, enfatizou o autor.

Baixe gratuitamente: https://aguadoce.com.br/varginha/tempero-mineiro/

📲 https://smg.abrasel.com.br/noticias/noticias/esta-no-ar-o-pdf-gratuito-do-livro-tempero-mineiro-as-melhores-receitas-e-prosas-da-cozinha-mineira-com-andre-yuki/

Fonte: Varginha cultural