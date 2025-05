Escola de Campos Gerais transforma arte em ferramenta de conscientização ambiental por meio de projeto da Copasa

Programa Chuá nas Escolas mobiliza estudantes e reforça a importância da preservação dos recursos hídricos no Sul de Minas

Foto: Copasa / Divulgação



As escolas do Sul de Minas seguem ganhando um colorido especial com o projeto “Arte Chuá nas Escolas – Mural das Águas”, uma iniciativa da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) que une arte, educação e meio ambiente. Depois de passar por escolas municiais de Itamonte e Baependi, essa foi a vez da Escola Municipal Professor Joaquim José de Oliveira, em Campos Gerais, receber o projeto que envolveu 31 alunos do 7º ano em uma jornada criativa de reflexão e protagonismo.

Promovida pela Copasa como uma das ações do Programa Chuá Socioambiental, que compõe as atividades do Pró-Mananciais, a atividade foi realizada nos dias 6 e 7 de maio e contou com o apoio da equipe socioambiental da Companhia e de artistas plásticos parceiros, que conduziram oficinas lúdicas e educativas com os alunos.

Durante o projeto, os estudantes participaram de oficinas interativas sobre a história, cultura local e sua relação com os recursos hídricos, além de debaterem sobre tratamento da água, saneamento básico, esgotamento sanitário e preservação dos mananciais. A partir disso, os alunos criaram as ilustrações que foram transferidas para o muro da escola, agora um verdadeiro painel de cidadania e conscientização ambiental.

O mural foi também um prêmio simbólico para a escola, que se destacou em uma gincana educativa realizada em 2024. A unidade de ensino recebeu o Selo Chuá de Escola Amiga do Meio Ambiente, honraria concedida a instituições comprometidas com a educação socioambiental.

Fonte: Agência Minas