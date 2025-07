Educadoras mineiras ganham viagem à sede do Google nos EUA por práticas inovadoras na rede estadual

Selecionadas pelo Programa Multiplica Plus, seis profissionais vão participar de imersão na Califórnia com tudo custeado pelo Governo de Minas e Google



Foto:Google / Divulgação



Seis educadoras da rede estadual de ensino de Minas Gerais foram selecionadas para uma experiência internacional única: uma imersão na sede do Google, em Mountain View, na Califórnia (EUA). A iniciativa faz parte do Programa Multiplica Plus, realizado pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) em parceria com o Google for Education, e reconhece práticas pedagógicas inovadoras com uso de tecnologias educacionais.



As selecionadas, duas professoras, duas diretoras escolares e duas formadoras multiplicadoras, se destacaram entre mais de 500 educadores inscritos, com base nos critérios definidos em edital. A viagem está prevista para outubro e terá todos os custos com passagens, hospedagem e alimentação cobertos pelo Governo de Minas e pelo Google.



Para o secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, a iniciativa valoriza o protagonismo de quem transforma a sala de aula com criatividade e tecnologia. “Nosso objetivo é reconhecer o esforço de quem está na linha de frente, inovando e transformando a educação com o uso da tecnologia. Quando apostamos em formação e inovação, quem ganha são os estudantes”, destacou.



Educadoras contempladas



As seis educadoras selecionadas atuam em diferentes regiões do estado e em distintas funções dentro da rede estadual. A diversidade de perfis reforça o compromisso da SEE-MG com a valorização de práticas inovadoras em todos os níveis da educação pública. As selecionadas são:

Mariza Alves Pereira, diretora da E.E. Américo Alves, em Lagamar — SRE Patos de Minas;

Ireniane Correa Julião, professora da E.E. Américo Alves, em Lagamar — SRE Patos de Minas;

Miteli Naisa Ferraz de Queiroz, diretora da E.E. de Educação Especial Antônio de Gouvêa Lima, em Visconde do Rio Branco — SRE Ubá;

Mavelucia Aparecida Pinto, professora da E.E. de Educação Especial Antônio de Gouvêa Lima, em Visconde do Rio Branco — SRE Ubá;

Aline Alcione Guerra, do Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) da SRE Metropolitana A, em Belo Horizonte;

Gabriela Pinheiro Rocha, do Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) da SRE Metropolitana A, em Belo Horizonte.

Para participar da viagem, as educadoras devem atender aos requisitos previstos no edital, como ter passaporte válido, visto americano e seguro saúde internacional. Caso alguma delas não esteja apta, o próximo colocado será contemplado.



Critérios da seleção



A avaliação dos participantes levou em conta a adesão às formações presenciais e on-line, a aplicação de atividades pedagógicas com ferramentas do Google Workspace for Education Plus, o engajamento dos estudantes nas plataformas digitais e o incentivo ao uso das tecnologias entre os colegas e na comunidade escolar.



A comissão avaliadora, designada pela SEE/MG, considerou relatórios enviados pelos educadores, registros de participação e dados fornecidos pela organização parceira. A análise ocorreu entre junho e julho deste ano.



Sobre o Multiplica Plus



O Programa Multiplica Plus tem como foco formar educadores da rede estadual como multiplicadores de práticas pedagógicas inovadoras. Atualmente, cerca de 1,4 mil profissionais atuam como referência em suas escolas, promovendo o uso criativo das tecnologias digitais.



O programa oferece formação continuada, encontros presenciais e virtuais, além de acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos educadores em suas unidades de ensino.



Tecnologia que transforma



O pacote Google Workspace for Education Plus reúne ferramentas como Google Sala de Aula, Documentos, Planilhas, Apresentações, Drive e Meet, promovendo ambientes de aprendizagem mais interativos e colaborativos.



Uma das novidades recentes é o recurso Série de Exercícios, que permite criar atividades com correção automática e acompanhamento individualizado do desempenho dos estudantes. A funcionalidade, desenvolvida em parceria com a SEE/MG, é pioneira no país e reforça o papel da tecnologia como aliada do ensino público de qualidade.

Fonte: Agência Minas