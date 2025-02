Deputada mineira assume vice-presidência da Frente Parlamentar Evangélica

Greyce Elias é vice de Gilberto Nascimento, eleito o presidente

Foto: Agência Câmara de Notícias

A deputada federal mineira Greyce Elias (Avante-MG), natural de Patrocínio, foi eleita vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica (FPE) em uma disputa que marcou a escolha de novos representantes do grupo. A eleição consagrou o deputado Gilberto Nascimento (PSD-SP) como novo presidente, com 117 votos, derrotando Otoni de Paula (MDB-RJ), que recebeu 61 votos.

A Frente Parlamentar Evangélica reúne 219 deputados e 26 senadores e tem papel relevante na discussão das matérias em votação pelo Congresso. Nascimento substitui Silas Câmara (Republicanos-AM).

O deputado afirma que vai buscar fortalecer ainda mais a atuação no Congresso Nacional, promovendo políticas que reflitam os valores cristãos. “Desde a fundação desta frente, participo ativamente de suas atividades, sempre na defesa dos princípios cristãos. Busquei legislar com responsabilidade, colocando Deus em primeiro lugar e defendendo os princípios cristãos, a fé e os valores da família e da vida”, disse.

Um acordo entre o deputado Gilberto Nascimento (PSD-SP), eleito novo presidente da Frente Parlamentar Evangélica, e vice, a deputada federal Greyce Elias (Avante-MG), vai possibilitar que ela assuma o comando do grupo em 2026.

Acordo prevê Greyce Elias na presidência em 2026

Além da vitória na vice-presidência, Greyce Elias também garantiu sua ascensão ao comando da Frente Parlamentar Evangélica em 2026. Em um acordo firmado com Gilberto Nascimento, está definido que o atual presidente se licenciará do cargo, permitindo que a deputada mineira assuma a liderança do grupo. A informação foi confirmada por Greyce Elias em suas redes sociais.

Fonte: Agência Câmara de Notícias