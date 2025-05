Com a chegada do frio, Defesa Civil de Minas alerta população sobre os efeitos das mudanças repentinas de temperatura

Com outono típico e previsão de tempo seco no inverno, população deve redobrar cuidados com a saúde e o meio ambiente



Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil



Madrugadas frias, tardes quentes e umidade em queda: o outono mantém-se típico com fortes oscilações de temperatura, fenômeno conhecido como amplitude térmica, que se refere à diferença entre a máxima e a mínima registradas em um dia, e exigem cuidados específicos.



O alerta com o período vem da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), do Centro de Inteligência em Defesa Civil (Cindec) e do Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas (Simge), que reforçam a importância da prevenção, especialmente diante do aumento de doenças respiratórias e do risco de queimadas.



O fenômeno também é conhecido popularmente como “efeito cebola”, uma analogia com o vegetal, que é composto por camadas, pela constante necessidade tirar ou colocar peças de roupas.



Onda polar e inverno em 2025



A primeira onda polar chegou ao Brasil na quarta-feira (28/5). Essa massa de ar fria intensa, vinda direto de uma região polar, causa quedas bruscas de temperaturas, porém não deve atingir Minas Gerais com tanta intensidade.



No Sul de Minas e no Triângulo Mineiro, as mínimas durante as madrugadas podem chegar a 7°C, especialmente em noites de céu limpo e tempo firme, condições que favorecem o resfriamento noturno. Na Serra da Mantiqueira, as temperaturas podem negativar, com formação de geada nas áreas de maior altitude. Já no Norte e Noroeste de Minas, as temperaturas permanecem estáveis durante o dia, com madrugadas mais amenas, mas sem frio expressivo.



A previsão climática para o inverno mantém o tempo seco nas regiões Central, Norte e Oeste, com chuvas fracas e isoladas no Leste. Mantêm-se os riscos associados ao tempo seco, com baixa umidade do ar e aumento da probabilidade da ocorrência de queimadas, exigindo atenção nas ações preventivas.



Monitoramento e ações preventivas



Diante deste cenário, o trabalho da Defesa Civil de Minas Gerais é redobrado. Desde o acompanhamento contínuo da massa de ar à divulgação de boletins diários, a preparação para emissão de alertas é permanente, inclusive em apoio na prevenção e na proteção da população, relacionados a doenças respiratórias ou aos riscos de queimadas.



As constantes mudanças afetam a saúde da população, principalmente de crianças e idosos. O período é marcado pela maior incidência de doenças respiratórias, desidratação, perda de sais minerais e quedas de pressão.



O segredo para lidar com essas alterações é a prevenção e o fortalecimento do sistema imunológico, sendo a vacinação contra a gripe recomendada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). A vacina está disponível em todos os postos de saúde de forma gratuita.

“O Cindec e o Simge trabalham em sintonia, monitorando todo estado. As condições climáticas desta época com grande amplitude térmica exigem cuidado redobrado com hidratação, vestimentas adequadas e não exposição em caso de alertas emergenciais, disparados pelo Sistema da Defesa Civil. É importante que a população siga as recomendações”, destacou o coronel Paulo Roberto Rezende, coordenador estadual de Defesa Civil.

Com muita amplitude térmica e baixa umidade do ar, junho, julho e agosto prometem ser característicos da estação em Minas Gerais, exigindo cuidados constantes para o bem-estar de todos.

Fonte: Agência Minas