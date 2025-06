Campanha dos R$ 650 milhões é lançada para destravar duplicação da Fernão Dias

Segundo coordenador do Movimento Pró-Vidas da BR-381, valor é necessário para garantir início das obras de duplicação em 2026.

Foto: Elizabete Guimarães/ALMG

A luta pela duplicação da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares (Rio Doce) ganhou, nesta quarta-feira (25/6/25), nova bandeira e nova palavra de ordem, anunciadas durante audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para discutir o planejamento e o andamento das obras da concessão da rodovia.

“Queremos lançar a campanha dos R$ 650 milhões”, afirmou o coordenador do Movimento Pró-Vidas da BR-381, Clésio Gonçalves. Segundo ele, este é o valor necessário no orçamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em 2026, para garantir que as obras de duplicação se iniciem no ano que vem.

A conta do Movimento Pró-Vidas inclui R$ 350 milhões para obras nos dois lotes entre Belo Horizonte e Caeté (Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH), R$ 150 milhões para reassentamento de famílias que ocupam áreas às margens da rodovia e R$ 150 milhões para desapropriações de propriedades onde ocorrerão as obras.

A audiência desta quarta-feira foi organizada pela Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas da ALMG e solicitada pelo deputado Celinho Sintrocel (PCdoB). O objetivo foi avaliar as perspectivas tanto das obras previstas para o trecho entre Caeté e Governador Valadares, a cargo da concessionária chamada Nova 381, quanto do trajeto entre Caeté e Belo Horizonte, com obras sob responsabilidade do Dnit.

Este último percurso foi retirado da licitação pela necessidade de um grande número de desapropriação de imóveis. Após a sua duplicação, gerenciada pelo Dnit, será assumido pela concessionária. O trecho total concedido, entre BH e Governador Valadares, conhecido como “Rodovia da Morte”, tem 303 quilômetros. Com investimentos de mais de R$ 9 bilhões, ele será administrado pela iniciativa privada por 30 anos.

Orçamento e reassentamentos são possíveis obstáculos

A insegurança com relação à garantia dos recursos no orçamento federal e um eventual desacordo com as famílias a serem reassentadas foram os principais obstáculos apontados pelos participantes da reunião para o cumprimento do cronograma de duplicação da BR-381.

De acordo com o superintendente regional do Dnit em Minas Gerais, Antônio Gabriel dos Santos, a previsão é que as obras terminem em 2028. Ele admitiu, no entanto, que é comum muitas obras deste tipo extrapolarem o prazo. “Isso depende principalmente de orçamento”, ponderou.

Por enquanto, nenhuma das obras de duplicação foi iniciada, nem no trecho a cargo do Dnit, nem naquele sob responsabilidade da concessionária. No trecho entre Belo Horizonte e Caeté, segundo Santos, a prioridade em 2025 será o desenvolvimento do projeto de engenharia.

“Para iniciar a obra não é necessário que o projeto seja concluído em toda a extensão, pode ser feito por segmentos. A cobrança do ministro (dos transportes) Renan Filho é para que a obra comece esse ano”, disse o superintendente, sem garantir que isso acontecerá de fato.

Uma prioridade apontada por ele no trecho a cargo do Dnit é a ponte sobre o Rio das Velhas. “Se começarmos a outra ponte paralela e liberar para passagem de veículos, mesmo com a obra em andamento, nós vamos eliminar um grande gargalo”, avaliou Antônio Santos.

A elaboração do projeto no trecho entre BH e Caeté está a cargo da Construtora Luiz Costa. O representante da empresa, Guilherme Coimbra Balsamão, advertiu que o andamento da obra dependerá sobretudo da colaboração dos proprietários de terrenos às margens da rodovia. “Se não houver a anuência dos proprietários, nem adianta o projeto ficar pronto”, disse ele.

As obras de duplicação vão exigir o reassentamento de cerca de mil famílias, informou o diretor-presidente da Companhia Urbanizadora da Capital (Urbel), Claudius Vinícius Leite Pereira. Ele garantiu que a Urbel tem os instrumentos necessários para lhes garantir condições dignas de habitação.

O contato com as famílias deve ser iniciado depois que a Urbel receber do Dnit as informações cadastrais dos imóveis às margens da BR-381. Claudius Vinícius assegurou que a remoção e o reassentamento serão feitos com responsabilidade, para evitar a judicialização.

O diretor do Departamento de Obras Públicas do Ministério dos Transportes, Allan Magalhães Machado, reconheceu que esse trabalho é delicado, uma vez que precisa respeitar as particularidades das famílias que vivem ali, mas reforçou que o Dnit tem experiência na realização de grandes desapropriações.

Fonte: ALMG