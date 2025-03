Câmara Municipal de Alfenas convoca suplente de vereador que está preso

A mesa diretora da Câmara Municipal de Alfenas informou que a ausência de um vereador causa prejuízos para os interesses dos cidadãos, e por isso a necessidade de convocar o suplente do vereador preso

Foto fonte: Câmara de Alfenas

A Câmara Municipal de Alfenas aprovou a resolução da mesa diretora que autoriza a convocação do suplente do vereador Pedrinho Minas Acontece, que está preso por ordem judicial. Márcio Fernando da Costa, conhecido como Márcio Dunga, do União Brasil, foi notificado pela Justiça Eleitoral sobre o procedimento para a posse.

Foi esclarecido que a posse do suplente não prejudica o mandato do vereador Pedrinho Minas Acontece, que poderá voltar ao cargo se for liberado pela justiça e não tiver o mandato cassado.

Ele está preso desde o dia 19 de fevereiro suspeito de agredir a namorada e de ter porções de drogas e uma arma de fogo irregular dentro da casa dele.

Fonte: Redação csul com informação câmara municipal de alfenas