Cafeicultor encontrará mais de 10 mil soluções e novidades tecnológicas na Femagri 2025

Mais de 35 mil produtores devem passar pela feira de negócios promovida pela Cooxupé em busca de lançamentos para potencializar a produtividade das lavouras mesmo diante dos desafios climáticos

Foto: Cooxupé

A 24ª edição da Femagri – Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas da Cooxupé, acontecerá entre os dias 19 e 21 de março, em Guaxupé.

Considerada uma das principais feiras no segmento da cafeicultura, a Femagri 2025 espera receber mais de 35 mil visitantes e traz o tema “Agricultura e Mudanças Climáticas: Resiliência e Oportunidades”. A abertura será realizada no dia 19, às 10 horas, e a entrada é aberta a todos, com credenciamento gratuito na recepção.

Durante o evento, os cafeicultores vão descobrir como potencializar a produtividade, mesmo diante dos desafios climáticos, com soluções e tecnologias disponíveis na feira.

Durante os três dias os produtores poderão conferir as últimas tendências em tecnologia, inovações para o campo e insumos agrícolas vão movimentar o evento, que traz os lançamentos do setor para facilitar o dia a dia dos produtores rurais em suas lavouras, em busca de maior produtividade e de redução dos custos de produção.

Entre as novidades da feira estão produtos como selecionadora de grãos de café, colhedora de café elétrica 100% mecanizada e modelos de tratores de 26 até 140 cavalos de potência. Os visitantes ainda vão encontrar modelos de bicos pulverizadores para aplicação de inseticidas, fungicidas e adubos foliares, além de drones de pulverização agrícola.

A Femagri 2025 também vai apresentar o “Espaço Novas Culturas”, com informações e orientações aos cooperados sobre o mercado de grãos, novo nicho da Cooxupé em sociedade firmada com a empresa Agrobom.

“Teremos mais de 120 expositores com soluções para maquinários, implementos e insumos para os tratos culturais de cafés e grãos. A Femagri é uma feira especializada e busca trazer aos nossos mais de 20 mil cooperados novidades e conhecimentos para uma produção com mais qualidade, eficiência e rentabilidade”, explica Douglas Ferreira, supervisor de máquina da cooperativa.

O evento terá uma área total de 107 mil metros quadrados, com 37 mil metros quadrados cobertos. No local, os visitantes vão encontrar 153 estandes e mais de 12 mil produtos cadastrados e em exposição.

Fonte: Cooxupé