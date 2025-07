Bombeiros intensificam treinamentos para mais de 300 agentes para o período crítico de incêndios em vegetação em Minas Gerais

Militares e brigadistas treinados são orientados pela Sala de Coordenação Operacional, com uso de imagens de satélite e Starlink

Foto: CBMMG / Divulgação



Desde o início do ano, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) vem desenvolvendo ações de capacitação para o combate aos incêndios em vegetação, trabalho que exige exige intenso treinamento para compreender a dinâmica do fogo e utilizar os recursos técnicos com eficiência e segurança. A instrução, que vem sendo realizada em todo o estado, visa o período crítico das queimadas e treinou 174 bombeiros militares e 132 brigadistas para atuarem nas Unidades de Conservação (UCs) do estado.



Todo esse efetivo recebe, em campo, orientação da Sala de Coordenação Operacional que, por meio de um sistema de informações, acompanha, em tempo real, as operações de incêndio e os focos de calor, com o uso de imagens de satélites. Os painéis proporcionam o alinhamento de informações, a fim de que os recursos sejam otimizados nas Unidades de Conservação e demais atendimentos pelo estado, reduzindo os danos ambientais e protegendo vidas e bens.



Capacitações pelo estado



O Corpo de Bombeiros Militar e o Instituto Estadual de Florestas (IEF), por meio da Força-Tarefa Previncêndio (FPT), desenvolveram diversas ações de capacitação e prevenção nos parques estaduais do Sumidouro, Sagarana, Mata Seca, Acauã, Ibitipoca, Brigadeiro, Biribiri, Mata do Limoeiro, São José, Rio Preto, Pau furado, Boa Esperança e Sete Salões.



A sede do Parque Estadual Sagarana, em Arinos, no Noroeste de Minas Gerais, foi palco da capacitação de Formação de Brigadistas Florestais da FPT. O Sagarana é um parque de grande interesse do ponto de vista da preservação e conservação dos recursos hídricos.



Já na Área de Proteção Ambiental (APA) São José, que compreende pelo menos seis municípios da região Central do estado, os brigadistas concluíram a capacitação ministrada por bombeiros do 2º Pelotão de São João del-Rei. Além das técnicas, foram trabalhadas ações de conscientização ambiental, com orientações sobre a importância da preservação da Serra de São José e seu ecossistema único.



“Esses brigadistas serão nossos olhos e braços na APA São José. A região, conhecida por sua riqueza natural e turística, precisa de proteção constante, e esse treinamento garante que eles estejam prontos para agir com eficiência e segurança”, explica o tenente Lucas Lopes de Oliveira.



A APA São José, que abriga espécies raras da flora e fauna do Cerrado e Mata Atlântica, é uma das prioridades do CBMMG neste ano. Dentro da APA também está inserido o Refúgio de Vida Silvestre Estadual Libélulas da Serra de São José.



Os bombeiros militares que se tornaram especialistas reproduzem o conhecimento nas unidades do interior do estado, promovendo o aprimoramento de técnicas avançadas, incluindo o uso de bombas costais, abafadores e ferramentas manuais, estratégias de prevenção, como abertura de aceiros e monitoramento de áreas de risco, atendimento pré-hospitalar (APH) e primeiros socorros em ambientes de mata fechada.



Simulado de operação com o gerenciamento da Sala de Coordenação



Na última segunda-feira (14/7), o Corpo de Bombeiros Militar promoveu uma operação simulada de combate a incêndio em área de vegetação controlada, próxima à Cidade Administrativa. Ao todo, 54 militares especialistas na área de combate a incêndio florestal participaram do curso.



A atividade simulou um combate real de incêndio em vegetação com desembarque de tropas por aeronave, georreferenciamento e transmissão via satélite (Starlink), sendo toda a gestão feita pela Sala de Coordenação do CBMMG. Neste ano, a Sala de Coordenação Operacional contará com a presença do IEF. A estrutura viabiliza a coordenação das atividades de prevenção e combate aos incêndios em todo o estado, com aplicação tecnológica, adquirida por meio do Governo de Minas, o Arcgis.

Fonte: Agência Minas