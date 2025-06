Bens apreendidos em infrações ambientais são convertidos em apoio à conservação da natureza em Minas Gerais

Materiais oriundos de garimpo ilegal agora reforçam infraestrutura de unidades do Instituto Estadual de Florestas



Fonte: Semad / Divulgação



Equipamentos e materiais apreendidos durante operações de fiscalização ambiental na região Central de Minas Gerais estão sendo destinados ao fortalecimento da infraestrutura do Instituto Estadual de Florestas (IEF), transformando produtos de atividades ilegais em instrumentos de preservação ambiental.

A iniciativa é conduzida pela Unidade Regional de Fiscalização Central Metropolitana e representa uma ação estratégica de reaproveitamento de bens vinculados a infrações ambientais. Os recursos, que antes eram parte de operações ilegais — especialmente ligadas ao garimpo —, agora passam a contribuir diretamente para atividades de proteção e recuperação ambiental no estado.

Entre os beneficiários estão o Viveiro de Mudas de Caeté, que recebeu bens avaliados em R$ 10.424,81, e o Parque Estadual do Rio Doce, com materiais no valor de R$ 9.112,95. Foram disponibilizados materiais como motores para embarcações, pás, bombas de sucção, balanças, enxadas, baldes, facões, rastelos, dentre outros.

A ação reforça o papel das operações de fiscalização não apenas na repressão às infrações, mas também na promoção de soluções ambientais concretas.

A medida integra um conjunto de estratégias do Governo de Minas para intensificar o combate aos crimes ambientais e ampliar o apoio às unidades de conservação do estado, promovendo uma gestão mais eficiente dos recursos e maior impacto positivo na proteção dos ecossistemas mineiros.

Fonte: Agência Minas