Agro mineiro atrai delegação da França

Integrantes da Business France e Embaixada Francesa visitam sede do Sistema Faemg Senar para ampliar parcerias com o setor agropecuário mineiro

Foto: Sistema Faemg Senar

Em mais um passo rumo ao fortalecimento das relações entre a França e o estado de Minas Gerais, integrantes da Business France e Embaixada Francesa visitaram, nessa quarta-feira (9/4), a sede do Sistema Faemg Senar, em Belo Horizonte. A reunião teve como foco a aproximação das relações franco-mineiras, visando oportunidades de colaboração e parcerias.

A comitiva foi liderada pelo diretor da AgroTech Brésil – Business France, André Jürgens Rios, e integrada pelo adido de cooperação e ação cultural da Embaixada da França, Vincent Nedelec, pelo engenheiro agrônomo Aurélien Flon, representante da empresa francesa de bioinsumos Angibaud, e pelo professor da UFMG, Bruno Cota.

“Viemos aqui compreender melhor o panorama do agro mineiro, entender como esse setor está organizado e, ao mesmo tempo, apresentar o trabalho que realizamos como Business France — que consiste em construir pontes entre o empresariado do Brasil e da França no setor agro. Nesta visita, trouxemos a empresa Angibaud, que desenvolveu uma tecnologia inovadora voltada para a valorização de resíduos de pescado, transformando-os em bioinsumos. Identificamos em Minas um grande potencial, especialmente pela pluralidade de cadeias produtivas. Acreditamos que há espaço e condições favoráveis para que essa tecnologia seja implantada aqui” destacou André Jürgens.

Reconhecimento internacional

O gerente executivo do Instituto Antônio Ernesto de Salvo (INAES), Bruno Rocha, reforçou que a presença da delegação francesa demonstra o reconhecimento internacional do potencial do agro mineiro e destacou que parcerias como essa abrem portas e fortalecem os produtores rurais.

“Para nós, é uma grande satisfação receber a Embaixada Francesa e seus representantes aqui no Sistema Faemg Senar. Minas Gerais tem se consolidado como um polo de inovação e diversidade produtiva no agronegócio brasileiro, e acreditamos que essa pluralidade cria uma base sólida para parcerias internacionais estratégicas. Esta visita reforça o interesse mútuo em avançar em temas como os bioinsumos, que têm um papel cada vez mais relevante na agricultura sustentável. Estamos abertos ao diálogo, à cooperação e à construção conjunta de soluções que beneficiem produtores rurais, empresas e a sociedade como um todo”, reforçou Bruno.

Durante a reunião, foram apresentadas as ações do Sistema Faemg Senar, o cenário atual do agronegócio mineiro e um panorama sobre o uso, o mercado e as pesquisas relacionadas a bioinsumos em Minas e no Brasil — um tema de interesse crescente em ambos os países.

Também participaram o superintendente do Senar Minas, Celso Furtado Júnior; o gerente de Formação Profissional Rural e Promoção Social, Wander Magalhães; o gerente de Agronegócio, Rafael Rocha; o gerente de Relações Institucionais e Governamentais, Altino Rodrigues; além de outros técnicos do Sistema Faemg Senar.

Fonte: Sistema Faemg Senar