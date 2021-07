Zagueiro Glauco é o novo reforço do Boa Esporte

Jogador, de 28 anos, disputou a Série A-3 do Campeonato Paulista pelo Linense, onde foi campeão da competição.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Natan Moraes/Boa Esporte

O Boa Esporte confirmou, nesta sexta-feira (9), através de sua assessoria, a contratação do zagueiro Glauco Nabor, de 28 anos, que estava no Linense. O jogador foi campeão da Série A-3 do Campeonato Paulista com a equipe de Lins.

Revelado pelo JMalucelli, Glauco tem passagens por Rio Verde-GO, Anapolina, Olímpia, Marília, Desportivo Brasil, América-GO, Rio Preto, Araguacema e por último o Linense.

O jogador já chegou em Varginha e aguarda a publicação de seu nome no Boletim Informativo Diário – BID – da CBF para poder estrear.

Neste domingo (11), às 15h, o Boa enfrenta o Rio Branco-VIT, em Cariacica. A equipe de Varginha está na terceira colocação do grupo A-6, com oito pontos no Campeonato Brasileiro Série D.