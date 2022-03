Voltando aos trabalhos: Associação Varginhense de Futsal vence amistosos nas categorias sub-15, 17 e adulto; e se prepara para Copa Líder

Meninas do Varginhense Futsal venceram amistosos contra Três Corações e Monsenhor Paulo. Equipe disputará, neste final de semana, primeira competição oficial da temporada.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação AVF

A Associação Varginhense de Futsal (AVF) retomou, neste final de semana, os trabalhos visando a temporada 2022. Em Três Corações, as meninas da categoria sub-15 do Varginhense Futsal venceram o time da casa por 7 x 3. Detalhe da partida que, a equipe rival, Ypiranga, jogou com seu time sub-17.

Já em Varginha, a AVF realizou outros dois amistosos, sendo um na categoria sub-17 e outro adulto. Diante da equipe de Monsenhor Paulo, o Varginhense Futsal venceu em ambas as categorias. No sub-17, triunfo por 4 x 1 e no adulto, vitória por 9 x 4

Segundo a gestão da Associação Varginhense de Futsal, os amistosos são de suma importância para avaliação das jogadoras em situações jogo. Além disso, os jogos serviram para observação de vários quartetos. A diretoria da AVF reforçou que, atualmente, as equipes ainda estão em fase de treinos técnicos e táticos.

De acordo com o treinador Victor Hugo, os amistosos serviram para preparação à Copa Líder. Ainda conforme ele, a expectativa para a competição é a melhor possível, tendo em vista o bom nível de treinamento das meninas do Varginhense Futsal que, nesta temporada, conta com o trabalho regenerativo feito em piscina.

Vale ressaltar que, neste final de semana, acontecerá a 1ª etapa da Copa Líder, que será realizada na quadra do VTC/Flamengo, em Varginha. O Varginhense Futsal estará representado nas categorias sub-15 e sub-21.

Confira horários e jogos da Associação Varginhense de Futsal na Copa Líder:

Categoria Sub-15

Sexta-feira (18/03), 17hrs, Varginhense x São Lourenço

x São Lourenço Sábado (19/03), 15hrs, Varginhense x Caxambu

x Caxambu Sábado (19/03), 19hrs, Varginhense x Guaxupé

x Guaxupé Domingo (20/03), 14hrs, Varginhense x Carmo de Minas

Categoria adulto Sub-21