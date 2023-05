Vôlei masculino Sub16 participa de etapa da Liga Sul Mineira no Ginásio Pelezão

No campeonato, o grupo segue ganhando ritmo de jogo e busca a primeira vitória na próxima fase.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Aconteceu em Três Corações, nos dias 29 e 30 de abril, a primeira etapa do 1° Festival Sub 16 Masculino, válido pelo Campeonato Sul Mineiro de Vôlei.

A equipe tricordiana esteve presente e participará das quatro etapas seguintes, sendo a próxima nos dias 3 e 4 de junho, no município de Piumhi. Além de Três Corações, participam da competição os municípios de Pimenta, Piumhi, Natércia, e Varginha.

A equipe de Três Corações de vôlei masculino sub16 é o grupo mais novo do município na modalidade, sob o comando do professor Mário Dantas. É o grupo de base e, apesar do pouco tempo de treinamento, já estão tendo a oportunidade de participar de competições intermunicipais. No campeonato, o grupo segue ganhando ritmo de jogo e busca a primeira vitória na próxima fase.

A Prefeitura de Três Corações, através da SESP, parabeniza os jovens atletas pela participação nos jogos, com votos de excelentes partidas nas próximas etapas da competição.

Fonte: Prefeitura de Três Corações