Vôlei masculino de Três Corações disputará semifinais dos Jogos da Juventude – JOJU 2023

Foto: Prefeitura de Três Corações

No sábado, 13 de maio, a equipe de voleibol masculino adulto de Três Corações disputou a 3° etapa dos Jogos da Juventude (JOJU), classificando para as semifinais da competição. A equipe venceu os dois jogos desta etapa, com placar de 02 sets a 01 contra Perdões e 03 sets a 0 contra Campo Belo, no Ginásio Pelezão. A equipe teve excelente desempenho, vencendo seis das sete partidas disputadas.

Os jogos das semifinais acontecem no dia 10 de junho no município de Perdões. Três Corações enfrentará a equipe de Extrema e, na outra chave, Perdões enfrenta o time de Pimenta. A final será no domingo, 11 de junho e estamos na torcida para que nossos atletas garantam a participação na final e que possam trazer mais um título para o município.

Fonte: Prefeitura de Três Corações