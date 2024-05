Vôlei de Três Corações vence todos os jogos da 2° etapa do Jogos da Juventude

As duas equipes seguem fortes na disputa pelo primeiro lugar e a última rodada acontece entre os dias 29 e 30 de junho em Campo Belo.

Foto: Prefeitura de Três Corações

As equipes de vôlei masculino e feminino adulto da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Três Corações participaram da 2° etapa do Jogos da Juventude – JOJU, em Perdões, nos dias 25 e 26 de maio, valendo a 3° e 4° rodada. As duas equipes venceram todas as partidas da etapa e seguem confiantes para os próximos jogos.

O feminino foi destaque neste final de semana e venceu a equipe de Pimenta por 2 sets a 1; Alfenas por 2 sets a 0 e Extrema por 2 sets a 0. A equipe comandada pelo técnico Murtieri Salles está invicta e em segundo lugar na classificação geral. Já o masculino venceu o Audax de Lavras por 2 sets a 1 e Carmo do Rio Claro por 3 sets a 0. O time masculino foi comandado pelo técnico Higor Murilo e pelo auxiliar André Florêncio e está na terceira colocação da chave.

As duas equipes seguem fortes na disputa pelo primeiro lugar e a última rodada acontece entre os dias 29 e 30 de junho em Campo Belo. Nos confrontos já definidos, a equipe feminina deve enfrentar Ibitiúra de Minas, Perdões/Top Vôlei e Itanhandu. No masculino, os jogos confirmados na última rodada classificatória são contra Ibitiúra de Minas, antes de seguir para a próxima fase.

Fonte: Prefeitura de Três Corações