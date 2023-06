Vôlei de Três Corações é vice-campeão da Copa Ouro, em Alfenas

Na disputa pelo título, Santo Antônio do Amparo venceu Três Corações por 2 sets a 0.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Três Corações conquistou o vice-campeonato da Copa Ouro de Voleibol Adulto, que aconteceu nos dias 24 e 25 de junho, em Alfenas. A equipe tricordiana disputou cinco partidas na classificatória, sendo que Santo Antônio do Amparo venceu a primeira por 2 sets a 1, Três Corações venceu Cruzília, Três Pontas e Campo Belo, todas com placar de 2 sets a 0 garantindo a vaga para a final. Na disputa pelo título, Santo Antônio do Amparo venceu Três Corações por 2 sets a 0.

Mesmo com o vice-campeonato, três jogadores foram destaque da competição e integraram a seleção do torneio, composta pelos melhores atletas que estiveram em quadra. Guilherme Narciso foi considerado o Melhor Levantador, João Paulo Souza o Melhor Oposto e Mikael Moraes o Melhor Central.

A equipe de voleibol masculino adulto de Três Corações vem desempenhando uma trajetória de sucesso na região. Além do vice-campeonato da Copa Ouro de Voleibol Adulto, este ano foi tricampeã do JOJU 2023, venceu os Jogos Intermunicipais de Cruzília e o JOSUL – Jogos do Sul de Minas, etapa Elói Mendes.

A Prefeitura de Três Corações parabeniza jogadores, comissão técnica e todos os envolvidos, pelo vice-campeonato da Copa Ouro em Alfenas, e pelo destaque alcançado nas competições, que demonstra o talento, a dedicação e o trabalho de toda a equipe.

Fonte: Prefeitura de Três Corações