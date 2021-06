Volante e atacante são os novos reforços do Boa Esporte

Coruja confirmou, nas últimas horas, o volante Aruá, de 25 anos, ex-Salgueiro e o atacante Neto Costa, de 24 anos, que estava no Cianorte.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Divulgação Oliveirense

O Boa Esporte segue reforçando seu elenco para a disputa da Série D. Nas últimas horas, o clube confirmou dois novos reforços. O primeiro contratado foi o volante Aruá, de 25 anos. O jogador estava no Salgueiro-PE e tem passagens por Decisão, Flamengo-PE, Flamengo-PI, Guarani-SC e Central.

Antes mesmo do anúncio oficial, Aruá já vinha treinando no Boa Esporte/Foto: Instagram Boa Esporte

Em 2020, Aruá disputou o Campeonato Brasileiro Série D pelo Salgueiro. Na equipe pernambucana, o atleta venceu o estadual. Aruá chega para reforçar um setor carente da Coruja. Atualmente, o Boa tem apenas três jogadores da posição: Zé Augusto; Romeu e Thiago Peralta.

“A minha chegada foi muito boa, fui bem recebido por todos. Estou me sentido bem aqui, o grupo é muito bom de trabalho, o clube tem uma estrutura incrível, estou muito feliz de poder defender o Boa. Espero ajudar a equipe alcançar o objetivo principal, que é o acesso! É um grupo jovem, com muita qualidade e que quer construir uma história com essa camisa” – disse o volante.

Reforço no ataque

O outro contratado da equipe de Varginha é o centroavante Neto Costa, de 24 anos. O atacante estava no Cianorte. A contratação foi confirmada pela assessoria do clube, que deverá divulgar o anúncio oficial em breve.

Novo centroavante boveta já jogou no futebol de Portugal/Foto: Divulgação Oliveirense

Apesar da pouca idade, Neto Costa tem passagens por várias equipes do futebol brasileiro. Destaque para Ponte Preta e Santa Cruz-PE. O jogador já atuou, também, no UD Oliveirense, de Portugal.

Neste domingo (20), o Boa recebe a Caldense, no Estádio Municipal, em Varginha. A partida está marcada às 17h.