Visando 2022, Boa Esporte segue se movimentando nos bastidores

Após anunciar renovação de Gabardo Júnior, Coruja confirmou a permanência do jovem Thiago Peralta. Diretor vai até a Federação Mineira de Futebol visando mais competições no calendário.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Mário Purificação

Thiago Peralta renovou contrato com o Boa/Foto: Mário Purificação

O Boa Esporte segue se movimentando nos bastidores visando a próxima temporada. Após anunciar a renovação do treinador Gabardo Júnior, a Coruja também confirmou a extensão de contrato do jovem Thiago Peralta, de 17 anos.

Ainda pensando no elenco que disputará o Módulo II do Campeonato Mineiro, o Boa Esporte aguarda o retorno do lateral Douglas Pelé e do atacante Stuart, ambos foram emprestados ao Uberaba para disputa da Segundona Mineira, na qual, o clube do triângulo se sagrou campeão ao bater o VEC na decisão.

Por outro lado, o Boa também se mexe fora dos campos. Nesta segunda-feira (20), o diretor de esportes da equipe, Rildo Moraes, esteve na sede da Federação Mineira de Futebol (FMF). Em pauta, segundo a assessoria boveta, Moraes repassou ao presidente da FMF, Adriano Aro, o desejo do retorno da Taça Minas Gerais, competição na qual o Boa já foi campeão.

Rildo Moraes e Adriano Aro na sede da FMF/Foto: Divulgação Boa Esporte

A ideia visa, principalmente, aumentar o calendário de vários clubes mineiros. Vale ressaltar que, no caso específico do Boa, a única competição prevista para 2022 é o Campeonato Mineiro do Módulo II, com início previsto para março e término em julho.