Vice-prefeito e secretário de Esportes recebe atletas que foram destaque no JEMG

Na última terça-feira (8), os atletas das escolas locais que obtiveram bons resultados na fase estadual Jogos Escolares (Jemg) foram recebidos pelo vice-prefeito Julio de Freitas e secretário de esportes, Fernando dos Santos, o Pelé, na Secretaria Municipal de Esportes.

“Todos estão de parabéns pelo desempenho nos Jogos Escolares, e estou muito orgulhoso de cada um deles pelos resultados alcançados,” disse Pelé.

A reunião também contou com a presença da secretária adjunta de educação, Debora Brianezzi, dos professores Rodolfo Matavelli, responsável pelo judô, e Sidnei Carlos de Parolis, do atletismo, entre outros.

O vice-prefeito destacou a união entre esporte e educação. “Uma parceria que sempre vai dar certo,” afirmou. Ele revelou planos em andamento para fortalecer ainda mais o cenário esportivo local, com a criação de um Plano Municipal de Esportes.

No evento, foram anunciadas melhorias na Pista Municipal de Atletismo. “A partir de setembro, as cercas de alambrado que estão sendo instaladas em torno da pista vão marcar o início de uma emocionante transformação. Estamos prestes a embarcar em uma jornada de renovação do piso, uma iniciativa que abrirá as portas para duas novas e vitais condições que elevam a prática do atletismo”, destacou Sidnei.

“Nosso judô foi maravilhoso, conseguimos quatro medalhas de ouro, mas também tivemos participações de destaque e isto realmente ressalta o trabalho sério que é feito em Poços de Caldas num trabalho que nos enche de orgulho”, comentou Rodolfo.

Na semana passada, Uberaba foi palco da etapa estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg). Os jovens que conquistaram o título de campeões na etapa estadual garantiram a oportunidade de representar o estado de Minas Gerais na etapa nacional dos Jogos Escolares, que ocorrerá em Ribeirão Preto (SP).

