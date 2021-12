VEC vence o Uberaba e fica a um empate do título da Segundona Mineira

O placar magro de 1 x 0, com gol de Nestor Mansur, dará ao VEC a oportunidade de jogar pelo empate no jogo do próximo sábado (18), em Uberaba.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Franco Junior/GE

O Varginha Esporte Clube (VEC) venceu, nesta quarta-feira (15), a primeira partida da decisão da Segundona Mineira diante do Uberaba. O placar magro de 1 x 0, com gol de Nestor Mansur, dará ao VEC a oportunidade de jogar pelo empate no jogo do próximo sábado (18), em Uberaba.

O jogo começou com o Uberaba melhor na partida. A equipe do Triângulo Mineiro, que não contou com o artilheiro Paulo Henrique – negociado com o futebol do Vietnã -, se mostrava mais lúcida no campo e chegava com perigo ao gol do VEC. Bastante acionados, Ingro e Mococa dificultaram a marcação defensiva do time de casa.

Com apoio da torcida, que compareceu em grande número, o VEC acordou no confronto e passou a ameaçar o time visitante. E, aos 32 minutos, após grande jogada de Diego Pétrin, que passou por três marcadores, Nestor apareceu sozinho na pequena área e abriu o placar.

No lance seguinte após o gol, o Zebu por pouco não empatou o jogo. Renan fez grande defesa em chute de Mococa.

No segundo tempo, o VEC adotou uma postura mais defensiva buscando o contra-ataque. Por sua vez, o Uberaba já não tinha mais o ímpeto do primeiro tempo. Entretanto, em um lance de bola parada, Mococa por pouco não empatou a decisão após a finalização explodir no travessão.

Com a vitória, o Varginha jogará por um empate para ser campeão no próximo sábado, às 16h, no Estádio Uberabão. Esse foi o terceiro jogo no mata-mata em que o VEC vence pelo placar mínimo dentro de casa. Antes, a equipe do treinador Tiago Miguel havia vencido o Araxá, pelas quartas-de-final e na semi o América-TO.

Já o Uberaba precisará de uma vitória mínima para se sagrar campeão.