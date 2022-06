VEC vence Boa Esporte e conquista vice-liderança do Hexagonal Final do Módulo II

Gol que deu a vitória para o VEC saiu nos acréscimos do segundo tempo, com Wester.

Redação Csul \ Foto: Laiza Caldonazo Fotografa

Na noite desta quinta-feira (23), as duas equipes de Varginha voltaram a se enfrentar pelo Campeonato Mineiro do Módulo II, no Estádio Municipal de Varginha. Quem se deu bem foi o VEC, que venceu o Boa por 2×1, assumindo a vice-liderança.

A Coruja abriu o placar com gol de Everton Dias, porém, logo em seguida, o Varginha Esporte Clube, com uma jogada perigosa dentro da área do time adversário, teve o jogador Romário derrubado, e o juiz marcando pênalti para o VEC. O próprio Romário marcou, definindo os números finais do primeiro tempo em 1×1.

Já no segundo tempo, nos acréscimos, o VEC, marcou o gol da vitória, com Wester, aos 49 minutos .

Esse foi o segundo encontro da história entre os times, que se enfrentaram pela primeira vez pelo Módulo II, e o Varginha Esporte Clube agora tem duas vitórias.

Com o resultado da partida, o VEC chegou a 4 pontos na tabela e assumiu a segunda colocação. Já o Boa Esporte perdeu sua segunda partida na fase final e é o último na tabela do Hexagonal Final.

Na próxima rodada, no domingo (26), às 10h, o VEC recebe o Tupynambás no Estádio Municipal de Varginha. Já o Boa Esporte volta a jogar na segunda-feira (27), às 19h30, contra o Democrata de Sete Lagoas, no mesmo estádio.

*Redação Csul