VEC ganha de virada em cima do líder, Ipatinga, pela 5ª rodada do Hexagonal Final do Módulo II do Mineiro

Time de Varginha chega a sete pontos e sobe para a 4ª posição da tabela.

Redação Csul/ Foto: Laiza Caldonazo Fotógrafa

Na noite desta terça-feira (5), o Varginha Esporte Clube (VEC) venceu o líder Ipatinga, no Estádio Melão, em Varginha, pela 5ª rodada do Hexagonal Final do Módulo II do Mineiro. A partida se encerrou em 3×2 para a equipe da casa.

O time visitante, começou abrindo o placar aos 17 minutos do primeiro tempo com o jogador Marcos, logo após uma cobrança de escanteio

Na sequência, o VEC emplacou, com Gabriel Porquinho.

Ainda na primeira etapa, o Ipatinga voltou a liderar o placar aos 22 minutos, com o jogador Alan Barros com uma cobrança de falta.

Aos 25 minutos, a equipe visitante teve uma oportunidade para ampliar a pontuação, em uma cobrança de pênalti com o jogador Vitor Ruas. Aos 28 minutos o time de Varginha fez o segundo gol com o jogador Romário encerrando o primeiro tempo em 2×2.

Aos 38 minutos do segundo tempo, Flávio Macarrão (VEC) fez o gol do triunfo para o VEC.

Tem início na próxima rodada o segundo turno do hexagonal final. No sábado (9), às 16h, o VEC enfrenta o Ipatinga, no Ipatingão.