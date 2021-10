VEC fica na frente por três vezes, mas cede empate ao Vulcão

Artilheiro do campeonato, Gabriel Porquinho fez os três gols do time de Varginha, que não conseguiu segurar a vitória.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Mário Purificação/Direitos Reservados

O Varginha Esporte Clube teve a chance, por pelo menos três vezes, de sair vencedor do duelo deste domingo (3) contra o Vulcão, de Poços de Caldas, válido pela quarta rodada do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. O placar de 3 x 3 soou como amargo para o time de Varginha tendo em vista que, em três oportunidades, o VEC esteve à frente no marcador.

Em ritmo frenético, o VEC partiu para cima dos visitantes e, logo no início da partida, teve a chance de sair na frente com Gabriel Porquinho, mas o artilheiro do campeonato desperdiçou a cobrança de pênalti. Apesar do erro, nem Porquinho e nem a equipe da casa diminuíram o ímpeto. Pouco tempo depois do pênalti perdido, o goleador do VEC apareceu na pequena área, aproveitando rebote do goleiro Felipe e abriu o marcador.

Acuado devido ao ritmo imposto pelo Varginha, o Vulcão quase não passava do meio-campo, no entanto, em rara subida ao ataque, Carlinhos aproveitou boa jogada do sistema ofensivo da equipe de Poços de Caldas e, sozinho na ponta esquerda, empatou o confronto.

O gol de empate elevou a moral do time visitante no jogo. Mas, em dia iluminado, Gabriel Porquinho, minutos após o gol adversário, chutou de fora da área, a bola desviou na zaga do Poços de Caldas e enganou o goleiro Luiz Felipe. VEC 2 x 1.

Gabriel Porquinho, com três gols, foi o destaque do jogo/Foto: Mário Purificação

No segundo tempo, após forte chuva durante o intervalo, o Vulcão voltou melhor para o jogo. Bom para o treinador Welligton Simião que, com as entradas de Lucas e Gabriel, mudou o panorama da partida. Em rápido ataque, Lucas apareceu na pequena área e tentou por duas vezes para empatar o jogo.

Visivelmente cansado após o forte ritmo imposto no primeiro tempo, o VEC quase não assustava o gol adversário. Coube ao artilheiro da competição, agora com seis gols, Gabriel Porquinho, colocar novamente o time de Varginha à frente. Depois da cabeçada do zagueiro Elivelton, o camisa 9 aproveitou novo rebote Luiz Felipe e mandou para o fundo das redes.

Pouco tempo depois do terceiro gol do VEC, em bobeira de Arthur que perdeu a bola na saída do campo de defesa, Lucas – que já havia feito o segundo gol – recebeu passe açucarado e fuzilou a meta do goleiro Renan Pastre.

Aquela altura, o Vulcão era melhor e só não virou o jogo minutos depois ao empate, devido à grande defesa do goleiro Renan em chute cara a cara de Bruno. No fim, o placar ficou mesmo na igualdade.

Como fica?

Com o empate, o VEC segue líder do Grupo A com sete pontos. O Vulcão, por sua vez, aparece na terceira colocação da tabela com cinco pontos. Vale ressaltar que o VEC ainda não folgou no grupo, com isso, a equipe de Varginha tem um jogo a mais em relação as outras equipes.

Na próxima rodada, o Poços de Caldas FC vai enfrentar o Santarritense em Poços de Caldas. O jogo será na sexta-feira (8), às 19h30, no Ronaldão. Já o VEC não terá jogo nesta semana. A equipe de Varginha irá voltar a campo no próximo dia 17 contra o Figueirense, em Varginha.