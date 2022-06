VEC empata com Coimbra e duelo termina sem gols pela 9° rodada do Módulo II do Mineiro

Time de Varginha teve duas oportunidades para tirar o zero do placar.

Foto: Laiza Caldonazo

Na noite desta terça-feira (31), no Estádio Melão em Varginha, VEC e Coimbra empataram em 0 X 0, pela 9° rodada do Módulo II do Mineiro. O jogo foi de chances de gols para ambas as equipes, o Varginha Esporte Clube teve duas oportunidades claras de ficar com três pontos, mas não aproveitou.

A primeira oportunidade que, o time de Varginha teve foi após os 40 minutos, Diego Petrin, após limpar o zagueiro dentro da área e finalizou chutando para fora.

Logo depois aos 49 minutos, em um contra-ataque rápido, o jogador Gabriel Porquinho carregou a bola desde o meio de campo até a área adversária, e chutou direto para o gol. E o placar permaneceu no 0.

Com isso, o VEC soma um ponto e chega aos 13 pontos na tabela e permanece na 4° posição, mas pode perder colocações até o fim da rodada.

O VEC volta a campo no próximo domingo (5), quando recebe o União Luziense no Estádio Melão, em Varginha, às 10h.

*Com informações G1 Sul de Minas