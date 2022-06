VEC é derrotado em casa por Tupynambás pela 3° rodada do Hexagonal Final

Varginha Esporte Clube caiu para quarta posição na tabela.

Redação CSul/ Foto: Laiza Caldonazo Fotógrafa

Na manhã deste domingo (26), o VEC foi derrotado pelo Tupynambás por 4 X 1 no Estádio Melão, em Varginha, pela 3° rodada do Hexagonal Final do Módulo II do Mineiro.

O primeiro gol da partida saiu aos 15 minutos para o Tupynambás, jogada pênalti de Wellington, com isso o time de Varginha buscou o equilíbrio e conseguiu o empate aos 28 minutos com Romário, fechando o primeiro tempo em 1×1.

Já no segundo tempo, o time visitante aproveitou as oportunidades de balançar a rede, Wellington novamente marcou mais um para a equipe. Aos 31 minutos o gol da vez foi de David, aos acréscimos Fábio Luís fechou o placar com a vitória por 4 a 1 para o Tupynambás diante do VEC.

Com o resultado, o Tupynambás assumiu a liderança da tabela com seis pontos, superando os adversários pelo saldo de gols. Já o Varginha Esporte Clube caiu para a quarta posição com quatro pontos somados em três jogos.

O VEC enfrenta o Betim na Arena Vera Cruz, no próximo sábado (2), às 15h. Já o Tupynambás volta a campo também no sábado (2), às 16h, que recebe o Boa Esporte no Estádio Municipal de Juiz de Fora.