VEC confirma liberação da prefeitura de Varginha para jogos do sub-17 no Melão

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Franco Junior/Portal GE

A direção do Varginha Esporte Clube comunicou, nesta terça-feira (21), a liberação, através da Prefeitura de Varginha, do Estádio Municipal para a realização dos jogos da equipe sub-17 no Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, competição que começa neste sábado (25).

Em nota, o VEC agradeceu a parceria com a administração municipal. “A Prefeitura sabe da importância do nosso projeto para os jovens atletas da cidade e nós também sabemos da importância do poder público municipal para que ele caminhe bem. Só temos a agradecer à prefeitura que, embora enfrente dificuldades, não tem deixado de lançar esforços para ajudar a garotada de Varginha junto ao VEC” .

Ingressos e presença de torcida

Ainda segundo a direção do Varginha Esporte Clube, em razão do regulamento geral de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), não é permitida entrada de público com pagamento de ingressos.

De acordo com o clube, não há tempo hábil para solicitar à Federação Mineira de Futebol (FMF), abertura de público por meio de campanha beneficente (o que é permitido), mas que já trabalha com a hipótese para os próximos jogos em Varginha.

A competição

O VEC enfrenta, neste sábado (25), às 10h, a equipe do Aymorés. A partida é válida pela primeira rodada do Grupo B, que ainda conta com Atlético Clube de Três Corações; Araguari; Bétis; Pouso Alegre; SC Aymorés; Uberabinha e o Varginha Esporte Clube.

Ao todo, 13 equipes participarão do torneio, estando elas divididas em duas chaves na primeira fase, sendo que os três melhores de cada chave jogam um hexagonal final.

A competição se inicia em 25 de setembro e tem término previsto para 11 de dezembro. Esse ano, sobem três times para a primeira divisão, sendo que o acesso também valerá para as competições sub-15.

Vale ressaltar que, o elenco do Varginha Esporte Clube é praticamente formado por atletas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL Varginha). No comando técnico estarão os professores Wendel de Oliveira e José Lourenço.