VEC confirma amistoso, e anuncia retorno de artilheiro Gabriel Porquinho

Equipe irá realizar amistoso contra o Grêmio Novo Horizontino-SP. Após passagem pelo Pouso Alegre FC, Gabriel Porquinho está de volta ao clube.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Mário Purificação

O Varginha Esporte Clube (VEC) anunciou, nos últimos dias, duas novidades para o torcedor. A primeira, conforme a direção do Rubro-Negro é o amistoso que a equipe fará, no próximo sábado (9), um amistoso contra o Grêmio Novo Horizontino. A partida será disputada às 9h da manhã, em São Paulo.

Segundo a direção do Varginha, o amistoso será de suma importância, tendo em vista a dificuldade do adversário que, neste ano, irá disputar a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

“Não estamos jogando contra qualquer equipe. Será um desafio contra um clube que está em uma das divisões mais difíceis do campeonato nacional” – disse o diretor executivo, Matheus Bonjorni.

Matheus ainda completou dizendo que o resultado não será avaliado de forma inicial, mas sim a compreensão tática e técnica da equipe durante a partida. O diretor disse, ainda, que o VEC poderá realizar mais dois amistosos antes do início do Campeonato Mineiro do Módulo II, marcado para o final de abril.

Artilheiro, Gabriel Porquinho está de volta

A outra e empolgante novidade é o retorno do artilheiro do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão do ano passado, o atacante Gabriel Porquinho. Emprestado nesta temporada ao Pouso Alegre FC, o atleta disputou o Módulo I do estadual mineiro, mas pouco foi aproveitado. O retorno acontece, segundo a cúpula do VEC, devido à boa relação entre as diretorias. Vale ressaltar que o contrato de empréstimo Porquinho com o Pousão terminaria somente no final do ano, mas o retorno a Varginha foi antecipado.

“O retorno é uma alegria para nós, pois sabemos da qualidade dele e de sua identidade com o clube. Estávamos na expectativa de sua volta e de poder contar com os gritos da torcida esse ano novamente vibrando com os seus gols” – publicou o VEC em nota oficial.

Em 2021, Gabriel Porquinho foi artilheiro da 2ª Divisão do Campeonato Mineiro, com 12 gols.