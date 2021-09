VEC anuncia venda de ingressos para estreia em casa

Segundo direção, após anunciar aumento na carga de ingressos, número voltou para 600 bilhetes devido à protocolo da Federação Mineira de Futebol; cúpula foi ao Tribunal de Justiça Desportiva e aguarda liminar para possível aumento na carga.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Lucas Soares

A diretoria do Varginha Esporte Clube – VEC – anunciou, na noite desta terça-feira (14), o início da venda de ingressos para o jogo contra o Atlético Clube de Três Corações, marcado para domingo (19), às 15h, no Estádio Municipal. O duelo, que marca a estreia em casa e a volta do VEC a Varginha após quase 11 anos, é válido pela segunda rodada do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. Vale ressaltar que, o VEC venceu o Santarritense na abertura do campeonato por 3 x 0, fora de casa.

Número volta a 600 ingressos

Ainda conforme a cúpula do VEC, inicialmente, seriam colocados 600 ingressos à venda, no entanto, pouco tempo depois, o clube comunicou o aumento da carga para 1.650 bilhetes. Todavia, nesta segunda-feira (13), em entrevista coletiva, o advogado do clube, Otávio Ladeira, comunicou o retorno à carga de 600 ingressos.

Segundo Otávio, o aumento para 1.650 ingressos seria possível graças aos protocolos do município, que permitem este número de pessoas no estádio. Entretanto, de acordo com o advogado, a Federação Mineira de Futebol não autorizou a utilização e aporte no protocolo de saúde de Varginha, sendo assim, o VEC – até o momento – seguirá o protocolo da FMF que, por exemplo, só permite a presença de um número acima de 600 torcedores em caso de vacinação completa – com as duas doses – ou teste de Covid-19 realizado de forma recente.

Importante enfatizar que, segundo protocolo municipal, torcedores com pelo menos uma dose tomada podem adentrar no estádio, independente de número de ingressos à venda. Fato que aconteceu e irá acontecer novamente, nos jogos do Boa Esporte, que através de uma liminar no STJD conseguiu liberação para seguir os protocolos de saúde de Varginha, podendo assim, comercializar um número de ingressos maior (mesmo que torcedores só tenham tomado a primeira dose); ter autorização para venda de bebida alcoólica dentro do estádio; vender ingresso no dia da partida e autorização para presença de pessoas abaixo dos 18 anos.

A direção do VEC, segundo Ladeira, já recorreu ao Tribunal de Justiça Desportiva – TJD – e aguarda uma liminar para aumentar a carga de ingressos e seguir os protocolos de saúde da cidade. A princípio, segue mantido o número de 600 bilhetes.

Confira os pontos de venda:

Skina da Cerveja – Bar do Renan

Rua Rio de Janeiro, 276, Centro



Rua Rio de Janeiro, 276, Centro Nova Onda Lubrificantes

Avenida dos Imigrantes, 2275, Vargem



Avenida dos Imigrantes, 2275, Vargem Onda Sete

Rua Delfim Moreira, 339, Centro



Rua Delfim Moreira, 339, Centro Onda Sete (Bom Pastor)

Avenida Doutor José Marcos, 340, Bom Pastor



Avenida Doutor José Marcos, 340, Bom Pastor Supermercado do Dandan (Cidade Nova)

Avenida Caetano Pássaro Filho, 57, Jardim Cidade Nova



Avenida Caetano Pássaro Filho, 57, Jardim Cidade Nova Barbearia do Antônio

Avenida Doutor Modena, 50, Fátima



Avenida Doutor Modena, 50, Fátima Casa de Frutas Nelci

Rua Antônio Cesário, 37, Bom Pastor



Rua Antônio Cesário, 37, Bom Pastor Padaria Real

Rua José Ciríaco da Silva, 161, Sion



Rua José Ciríaco da Silva, 161, Sion Barbecue Prime Club

Avenida Almirante Barroso, 500, São Geraldo

De acordo com a direção do clube, a venda de ingressos começa nesta quarta-feira (15), a partir das 14h. Todos os ingressos serão para o setor coberto, e o preço é de R$30,00 (inteira) e R$15,00 (meia entrada).

Somente será permitida a entrada de pessoas vacinadas com, pelo menos, a primeira dose da vacina contra a Covid-19 – mediante apresentação do cartão de vacinas e/ou teste de Covid-19 realizado de forma recente. A entrada será permitida apenas para pessoas com 18 anos ou mais.