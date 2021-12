VEC anuncia novo patrocinador para reta final da Segundona Mineira

Construtora Donum, empresa do ramo imobiliário da cidade, é o novo patrocinador do clube.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: José Maria Garoa

O Varginha Esporte Clube (VEC) anunciou, no final da tarde desta quarta-feira (1º), seu mais novo patrocinador. Segundo o clube, trata-se da Construtora Donum, empresa do ramo imobiliário da cidade.

De acordo com a direção, a construtora irá estampar sua marca no uniforme da equipe em jogos do profissional. Vale ressaltar que, neste domingo (5), o VEC enfrenta o América TO, pelo primeiro jogo da semifinal da Segundona do Mineiro. Em caso de classificação à final, o time de Varginha estará automaticamente classificado ao Módulo II, em 2022.

“É uma grande parceria que se inicia, e demonstra que o empresariado vem depositando confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido. No início do projeto havia ainda muita descredibilidade quanto ao retorno do clube. Hoje, estamos nas semifinais da competição e a um passo de conquistarmos o acesso” – disse o diretor executivo do VEC, Matheus Bonjorni.

Segundo ele, a construtora foi uma das empresas que enxergaram a seriedade no trabalho e, agora, andará de mãos dadas. “Temos certeza de que essa parceria não será apenas até o fim da competição e, que, no próximo ano, estaremos juntos com aqueles que nos apoiam nesse início” – finalizou o diretor.

Conforme a diretoria, a marca já será estampada no uniforme da equipe para o jogo de domingo.