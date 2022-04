Vasco supera a Ponte Preta em sua primeira vitória na Série B

Guarani derrota o Criciúma por 1 a 0 em Campinas.

Após três empates, o Vasco finalmente conseguiu vencer na atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio de São Januário na noite desta quarta-feira (27), o Cruzmaltino bateu a Ponte Preta por 1 a 0.

NA BARREIRA EU VOU FESTEJAR! 🎶

VITÓRIA DO CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA!



⚽ Raniel#VASxPON#Brasileiro2022NaVascoTV#VascoDaGama pic.twitter.com/Gjzz1yqrZX — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 28, 2022

Com o seu primeiro triunfo na quarta rodada da competição o Vasco subiu para a oitava posição da classificação com seis pontos. Já a Macaca fecha a rodada na 15ª posição com quatro pontos após o revés.

O gol da vitória do Cruzmaltino foi marcado ainda na etapa inicial, aos 30 minutos. Nenê cobrou escanteio, Figueiredo bateu de direita para o meio da área e Raniel não perdoou.

Triunfo do Guarani

Jogando no Brinco de Ouro o Guarani superou o Criciúma por 1 a 0. O gol da vitória do Bugre saiu dos pés de Diogo Mateus, em rebote de cobrança de pênalti executado por ele mesmo.

DEU BUGRÃO!



Com gol de Diogo Mateus, o Guarani bate o Criciúma no Brinco de Ouro e conquista a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro pic.twitter.com/YvJeXQ0qlN — Guarani Futebol Clube (@guaranifc) April 28, 2022

A vitória permitiu que o Guarani desse um salto na classificação, deixando o Z4 e fechando a rodada na 14ª posição com quatro pontos, mesma pontuação do Tigre, que ocupa na 12ª posição.

Fonte: Agência Brasil / Foto: Daniel Ramalho/Vasco