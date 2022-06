Varginha volta a realizar o Amadorzão após dois anos

Competição terá a participação de 16 equipes, movimentando mais de 500 atletas amadores de vários bairros.

Foto:Freepik

A Prefeitura de Varginha definiu os detalhes do Campeonato de Futebol Amador – Amadorzão/2022 ,um dos mais disputados do interior de Minas, que volta a ser realizado depois de dois anos, devido a pandemia da Covid-19.

A competição terá a participação de 16 equipes, movimentando mais de 500 atletas amadores de vários bairros da cidade. O início está previsto para o dia 07 de agosto e o término para o dia 18 de dezembro.

Com duração de quatro meses, a bola vai rolar em 64 partidas.

Equipes com vagas garantidas:

América

Barcelona

Bonsucesso

Corcetti

Fertipar

Figueirinha

Frangobel

Libertas

Matos Calçados

NAV

PSG

Registanea

Roma

São Bento

São José e São Sebastião.

O Congresso Técnico para a definição do regulamento e forma de disputa da competição será realizado no dia 13 de junho, às 20 no Hotel Fênix, na avenida Princesa do Sul, 3333.

Na última edição do Amadorzão, realizado em 2019, a equipe campeã foi o Bonsucesso e a vice campeã o Corcetti.

