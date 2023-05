A competição é inédita e visa fortalecer o BMX na região que lançou atletas para os cenários nacional e mundial.

Foto: Prefeitura de Varginha

No último fim de semana, Varginha sediou a 1ª etapa do Campeonato sul Mineiro de BMX, na pista de Bicicross Derick da Silva Reis, no Bairro Campos Elíseos. Participaram mais de 80 atletas de várias de cidades de Minas Gerais e também do estado de São Paulo.

A competição é inédita e visa fortalecer o BMX na região que lançou atletas para os cenários nacional e mundial.

Varginha esteve representada em praticamente todas as categorias e conquistou o pódio em algumas.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMEL, avalia que a realização da primeira etapa da competição foi um sucesso sendo que a expectativa para as próximas etapas em Andradas (junho) e Poços de Caldas (ainda sem data definida) são boas.

Fonte: Prefeitura de Varginha