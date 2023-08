Varginha sedia etapa do Campeonato Mineiro de Tênis de Mesa

O Campeonato conta com sete categorias no feminino e 11 no masculino, além de duas categorias paralímpicas.

Foto: Prefeitura de Varginha

Varginha será sede da 2ª etapa do Campeonato Mineiro de Tênis de Mesa que já tem confirmadas 131 inscrições de cidades do Triângulo Mineiro, capital e Sul de Minas como Uberlândia, Uberaba, Belo Horizonte, Itajubá e Machado.

O Campeonato conta com sete categorias no feminino e 11 no masculino, além de duas categorias paralímpicas.

Entre os destaques da competição estão dois varginhenses, Wesley Rosa e Lucas Paiva, campeões da divisão absoluto. Nessa categoria, uma das principais do Tênis de Mesa, Varginha é campeã desde 2014.

O Campeonato será no próximo fim de semana, sábado e domingo, 19 e 20 de agosto respectivamente, a partir das 7h30, na Estação Cidadania, no bairro Santa Maria.

Fonte: Prefeitura de Varginha