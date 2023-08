Varginha se destaca no JEMG

A SEMEL ressalta o compromisso contínuo em promover e incentivar o esporte em todas as suas formas.

Foto: Prefeitura de Varginha

Varginha reafirmou o compromisso com o esporte ao brilhar na fase estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) ao conquistar vaga para a etapa nacional em diversas modalidades. Com um desempenho notável no judô, badminton, natação e tênis de mesa, os atletas varginhenses se destacaram.

No módulo 1, os atletas de Varginha trouxeram para casa 6 medalhas de ouro, 6 de prata e 7 de bronze.

No módulo 2, foram conquistadas 1 medalha de ouro, 4 de prata e 4 de bronze.

A cidade de Varginha se orgulha de todos os atletas que se destacaram na fase estadual dos Jogos Escolares e também reconhece o papel essencial das escolas, diretores e professores nessa jornada esportiva. Esse apoio incondicional, dedicação e orientação foram fundamentais para que os jovens talentos pudessem alcançar o máximo potencial e representar o município com tanta garra e determinação.

A SEMEL ressalta o compromisso contínuo em promover e incentivar o esporte em todas as suas formas.

“Para Varginha, a participação e conquistas dos atletas é motivo de alegria e satisfação; queremos parabenizar todos os atletas que participaram e também os que se destacaram na fase estadual dos Jogos Escolares”, destacou o prefeito Vérdi Melo.

Fonte: Prefeitura de Varginha