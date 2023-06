Varginha fez bonito na Liga Minas Mirim em Ouro Fino

A equipe masculina foi vice-campeã, já a feminina ficou em quinto lugar.

Foto: Prefeitura de Varginha

As equipes de base do Handebol da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Varginha – Semel – estiveram na cidade sulmineira de Ouro Fino disputando o Festival Mirim (sub12) de Handebol, no último sábado, dia 17.

Tanto a equipe masculina quanto a feminina fizeram o que estava no planejamento.

A equipe masculina foi vice-campeã e teve o melhor goleiro da competição Jhonatan Basilio e o artilheiro da competição Rafael Arcanjo.

A equipe feminina ficou em quinto lugar, mas diferente do ano passado que quase não participou por falta de jogadoras, esse ano teve uma equipe completa e a renovação continua de vento em poupa.

A técnica Maria Virgínia Barbosa acrescentou que “nessa categoria o importante é a participação de todos acima do resultado, pois o objetivo é manter os atletas para que cheguem a competir nas categorias acima”.

Ela concluiu que é gratificante ver o rosto das crianças após os jogos por terem todas participado”.

Fonte: Prefeitura de Varginha